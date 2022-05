Jogos grátis de bomba para 12 de maio de 2022 foram anunciados oficialmente – Nerd4.life

Loja de jogos épicos anunciar o que jogos grátis Na próxima semana, disponível a partir de 12 de maio de 2022, que contém uma bela bomba. Afinal, é quinta-feira e agora estamos apaixonados por esses anúncios. No entanto, os usuários da loja digital com contas ativas e ilimitadas poderão resgatar: Jotun: Valhalla Edition e Prey.



Jotun avança nas lutas contra grandes chefes

Jotun: Edição Valhalla É um jogo de ação com gráficos desenhados à mão que nos leva às terras do norte. O protagonista é Thor, um guerreiro viking que morreu sem honra e que deve provar ser digno de Valhalla.

Explore vastas áreas da destruição nórdica para encontrar as runas que permitem libertar os Jotuns, gigantes de elementos míticos com poder sobrenatural.

Lutas contra chefes em ritmo acelerado e viciantes!

Enfrente-os confiando apenas em seu enorme machado de duas mãos, na graça dos deuses e em suas habilidades!

Teste suas habilidades no modo Valhalla!

Jotun: Valhalla Edition inclui um modo Valhalla, que o levará a enfrentar Jotuns ainda mais assustadores! O desafio final para qualquer um determinado a provar seu valor aos deuses!

vítima Em vez disso, é um dos jogos de simulação imersiva mais populares da última geração, no qual o jogador deve explorar a estação espacial Talos para descobrir seus segredos e sobreviver usando as ferramentas que encontrará no decorrer da aventura. O jogo inclui a expansão Prey: Mooncrash em que o objetivo é escapar de uma base lunar secreta.

filme de ficção cientifica

A bordo do Talos I, nada é o que parece. Como Morgan Yu, siga os guias que publiquei e descubra a verdade sobre seu passado. Qual será o seu papel nos planos da TranStar e na misteriosa ameaça que tomou conta da estação espacial?

lugar único

Orbitando a lua, a estação espacial Talos I simboliza o auge da empresa espacial privada. Explore uma estação elegante, projetada para refletir o luxo corporativo da década de 1960, e viaje por ruas interconectadas e não lineares, criadas para esconder inúmeros segredos.

Uma ameaça inimaginável

A existência extraterrestre indescritível que assombra Talos I é um ecossistema vivo empenhado em aniquilar sua presa. Cabe a você, um dos últimos sobreviventes da estação, acabar com o ataque mortal desses predadores implacáveis.

Jogue como quiser

Obtenha habilidades exóticas para desenvolver um conjunto específico de poderes e aprimorar suas habilidades únicas. Crie itens mais úteis usando os diagramas, ferramentas e ferramentas a bordo da estação para superar os obstáculos perigosos que você encontrará pelo caminho. Sobreviva de ameaças desconhecidas com suas habilidades de destreza e improvisação.

Antes de partir, lembramos que a partir de hoje, outro jogo está disponível gratuitamente: Terraforming Mars. Você pode baixá-lo até 12 de maio de 2022 às 16:59:59. Esteja ocupado, Marte está esperando por você!