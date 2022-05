Abarth 695131 Rally, o regresso de uma das maiores lendas

O Abarth 131 Rally é o carro que fez sonhar toda uma geração de entusiastas, e hoje a House of the Scorpion apresenta um modelo para celebrar. Passaram 40 anos desde a sua última corrida e hoje a Abarth presta homenagem ao carro pela sua dedicação Abarth 695 Tributo 131 Rally Special Series, Uma edição limitada que será produzida em apenas 695 unidades e vendida globalmente.

Uma nova edição de alto nível, uma homenagem à história de corrida da marca. Na verdade, as competições sempre fizeram parte DNA Escorpião Hoje, graças à última geração de soluções – que foram testadas em pista para aumentar a confiabilidade e o desempenho – elas foram adotadas em carros de produção regulares, garantindo uma experiência de direção única e emocionante para o motorista ao volante. A nova série especial da Abarth é um autêntico centro tecnológico em nome dos valores fundadores da marca: Desempenho e elegância.

Motores e desempenho

Novo Abarth 695 O Tributo 131 Rally está equipado com o motor Jato de 1,4 Tcapaz de fornecer energia 180 cv e torque de 250 Nm a 3000 rpm. A velocidade máxima do carro é 225 km/h E sprint de 0 a 100 km/h em apenas 6,7 segundos.

O novo modelo especial oferece rodas de liga leve pretas de 17 polegadas com Diamond Finish e System Log de Monza sobrepostoA evolução do icônico escapamento Record Monza com quatro saídas de escape colocadas verticalmente. Um spoiler de pneu variável também é padrão e pode ser ajustado em 12 posições de 0 a 60 graus. O novo Abarth 695 Tributo 131 Rally é único e melhorado, com referências claras ao seu antecessor histórico, como a nova cor ‘Blue Rally’, brilhante e tricolor, que reinterpreta a cor original num tom moderno. Este é o primeiro modelo de Escorpião com “ovos de Páscoa”, Pequenas “jóias” de estilo Os designers decidiram escondê-lo para impressionar os clientes: estamos falando da silhueta do 131º Rallye gravada na parte inferior da porta, no painel em Alcântara e nos encostos de cabeça dos novos bancos.

Abarth 695131 Rally: Como fazer a série especial

lá libré É decorado com um telhado preto escorpião e ardósias. O mesmo tom de azul da carroceria também é usado para as tampas dos retrovisores e alguns detalhes internos. Fígados monocromáticos “Blue Rally” e “Grigio Record” também estão disponíveis. dentro de Há uma “atmosfera de esporte e alto desempenho”, enfatizada precisamente pelos bancos de tecido, Sabelt, com inserções azuis e costuras inspiradas nas do estilo histórico ao qual este carro presta homenagem.

Todos os elementos que nos fazem lembrar A Lendária História da Abarth 131 Rally que estreou em 1976 No Grupo 4. Um carro com uma palma invejável, que competiu em seis Campeonatos Mundiais de Ralis (de 1976 a 1981) e ganhou 18 ralis internacionais, três títulos do Campeonato Mundial de Construtores (1977, 1978 e 1980) e dois títulos de pilotos, ou a FIA Drivers’ Cup Cars com Marco Allen e o Campeão Mundial de Pilotos com Walter Ruhrl.