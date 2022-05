Salas de LAN bloqueadas, vamos tentar explicar

Aconteceu, nas primeiras horas, que gerou um pouco de turbulência que resultou principalmente da confusão totalmente italiana feita com o termo arcade. A definição pode significar tanto salões de fliperama clássicos dos anos 70 e 80 quanto salas com máquinas caça-níqueis e outros equipamentos de jogo semelhantes dentro deles. O que é corroborado pelo fato de que as lojas Sergio Milesi e Led Srl são principalmente salas de caça-níqueis, mas também têm outros tipos de negócios, como bares, boliche e, de fato, salões de fliperama.

A acusação de Melici contra as chamadas salas de LAN é competir deslealmente com as tradicionais salas de jogos. Essas atividades fornecem estações de trabalho pagas com computadores e consoles onde você pode praticar diferentes tipos de esportes, dirigir e combater videogames em nível competitivo, como Fortnite, Call of Duty ou FIFA. Nas salas LAN, são usados ​​dispositivos que são vendidos para serem jogados em casa, ou seja, computadores e consoles que todos possuímos, mas em alguns casos têm configurações semelhantes às usadas nas salas de jogos tradicionais. Estabelecimentos comerciais que existem há muitos anos e que precisam pagar licenças, aprovações e taxas específicas para serem visitados pelo público em total segurança. O exemplo dado na galeria é um simulador de direção que pode ser encontrado dentro de salas de LAN, que em muitos aspectos são semelhantes a salas de jogos.

Vamos começar com os fatos. Na sexta-feira, 29 de abril de 2022, os agentes da Receita Federal, Alfândega e Monopólio fecharam um certo número de estabelecimentos comerciais que foram definidos como salas de LAN. O motivo é uma declaração do empresário Sergio Melici, proprietário da Lead Real, na qual foram colocados selos em um número não especificado de locais definidos como “parques temáticos digitais”.

O que “assusta” é a forma como a ADM funciona: “Antes de sexta-feira, ninguém esperava tal procedimento”, disse Donaluia. “Embora existam vários meios de contato formal conosco (PEC), ninguém nos avisou que a legalidade do nosso negócio está sendo avaliada. Eu gostaria de saber…” O verdadeiro problema, novamente para o chefe Titan do centro de jogos, é que “a legislação italiana está atrasada Por décadas, nosso setor é ‘novo’ e não se enquadra em nenhuma categoria existente”.

No entanto, muitas empresas semelhantes interromperam preventivamente as atividades comerciais. Por exemplo, Federico Donnaloia, do Titan Gaming Center, nos disse que enquanto esperava para entender como funciona, ele desligou a “LAN Room e continuaremos trabalhando apenas com a área do bar e a sala de jogos. Mas não vai durar tanto como isso…”

Na sequência da denúncia, aliás, na terça-feira a mesma Agência de Impostos Especiais, Alfândegas e Monopólios emitiu uma circular dizendo que se tratava de uma ação tomada em relação a algumas atividades específicas, e não a todo um setor. Este post pediu aos proprietários de salas de LAN que garantam que seus dispositivos estejam “sujeitos a autenticação ou autenticação, equipados com endereços de licença e sujeitos ao pagamento de uma taxa de entretenimento (ISI)”. O prazo para fazer tudo está marcado para sábado, 30 de abril, mas alguns dos respectivos donos dos cinemas afirmaram que as ações que a agência prevê para esse tipo de acordo não eram nada claras.

Foi afirmado no vídeo que eventos como Milan Game Week também seriam banidos no futuro, mas isso imediatamente parece um exagero.

Obviamente, a reação das salas de LAN envolvidas no procedimento não estava esperando. Por exemplo, o eSportPalace de Bergamo postou um vídeo no Instagram mostrando os selos colocados em computadores e estações de corrida.

O documento entra em detalhes e fala sobre a possibilidade de criar zonas com computadores e consoles como PlayStation e Xbox, permitindo que os usuários usem essas plataformas ao pagar uma taxa fixa para acessar a estação. Esses jogos podem ser baseados em jogos como RTS, MOBA, FPS, Battle Royale, jogos de cartas colecionáveis ​​e videogames esportivos, de acordo com relatórios.

Conforme consta no texto do documento, a empresa pretende alargar a sua oferta através da criação de um espaço dentro das suas instalações onde serão instalados postos informáticos, simuladores de condução e outros equipamentos à disposição dos clientes para a prática de esports em videojogos competitivos.

Então, descobriu-se que Melici não se limitou à denúncia à filial da agência na Lombardia, que fechou as salas da rede local. Enquanto isso, o empresário, que também opera salas com “máquinas de moedas que permitem ganhos em dinheiro”, ou seja, salas de caça-níqueis e similares, enviou uma pergunta muito específica. Nesse documento, ele solicita esclarecimentos para definir em seu local de trabalho a possibilidade de praticar “esportes eletrônicos” e “esportes eletrônicos” em videogames competitivos. Em suma, ao proibir a competição, é claro que Melici sentiu o potencial deste setor e decidiu testar o terreno para se dedicar às atividades que havia proibido recentemente.

Conclui-se – prossegue a agência – que todos os eventos setoriais, incluindo exposições temáticas e jogos nas mesmas salas de LAN, não estarão de forma alguma sujeitos a viés se forem realizados de acordo com as regras do setor e que as notícias publicadas não responde à realidade dos fatos.

A situação parece ser muito menos grave do que os operadores dos teatros que foram fechados disseram ou temiam, e de fato os locais em toda a Itália não estarão em perigo. No mesmo comunicado de imprensa, a ADM simplesmente define como falsas e infundadas as hipóteses de um encerramento completo deste tipo de negócio. De facto, num dos quatro casos examinados, o operador comercial apresentou os documentos administrativos atualmente reconhecidos como válidos para a atividade de jogo na sala LAN. Isso permitiu que a gestão dos jogos identificasse a legalidade da atividade e completasse a fiscalização administrativa sem qualquer importância contábil ou administrativa.

Como dissemos, a resposta da agência a todas as controvérsias que surgiram nos últimos dias não foi longa. De acordo com o comunicado de imprensa divulgado na segunda-feira, 2 de maio, pela ADM, as salas de eSport e LAN fechadas em toda a Itália serão apenas três salas, além disso, devido a infrações graves que também podem envolver o uso de software sem permissão.

buraco anatômico



Gabriel Delmonte

O certo é que todo esse caso evidenciou uma brecha regulatória na qual surgiram esses mal-entendidos. Por um lado, temos um empresário sujeito às velhas (e exorbitantemente tributadas) regras das salas de jogos, e por outro lado, empresários nas “novas” salas de LAN que sugeriram algo um pouco diferente, acharam que não deveriam cumprir essas mesmas regras.

De fato, os gerentes das salas de LAN se reuniram para tentar confirmar suas razões. “Uma importante representação de proprietários de eSports Centers, Sale Lan, Simulation Center, VR Center e similares se uniram para tomar as iniciativas recentes da ADM juntas”, dizia o comunicado de imprensa.

“A intenção deste grupo de empresas é buscar um diálogo com as instituições públicas para encontrar uma solução normativa ou interpretativa para a lacuna legislativa sobre esta questão, para evitar a problemática ampliação da interpretação e aplicação de antigas regras aos costumes e costumes de novas tecnologias e tradições modernas.

A vontade é criar um núcleo que represente todas as empresas do setor para propor uma discussão aberta com ADM, MISE e outras organizações relevantes sobre as características do mundo dos esports e do entretenimento digital em geral, discutindo o enorme potencial. deste setor que é incentivado pelos governos de outros países europeus com leis e reformas.”

Felizmente, a situação está a diminuir rapidamente, com alguns políticos a declarar, no entanto, que estão cientes desta nova questão e que a apresentarão ao Parlamento. Mas como sabemos, os tempos da burocracia italiana são bíblicos e neste momento (para dizer a verdade há vários anos) o governo tem coisas mais urgentes nas mãos. Apesar disso, a situação deve ficar clara em breve e, acima de tudo, nem o setor de salas de LAN nem as exposições italianas parecem estar totalmente em perigo.