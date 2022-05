Há novidades a caminho, segundo Colin Moriarty – Nerd4.life

Pode ser novidades em breve acima de carregado pelo sangueconforme relatado pelo repórter e de dentro Colin Moriarty Durante o podcast Sacred Icons, ele deu a entender que a Sony de alguma forma relançaria a marca com um remake ou acompanhamento.

Para falar a verdade, a menção de Moriarty na série é muito vaga, mas isso é o suficiente para alimentar rumores que circulam há anos sobre a possibilidade disso acontecer. Bloodborne 2 ou remake Desde o primeiro capítulo, que muitos consideram possível, especialmente agora que a BluePoint se juntou ao PlayStation Studios.

“Você ainda não viu todos os clipes de BloodborneEu vou te dizer isso”, disse Moriarty no contexto notação de áudio, que, no entanto, não foi seguida de uma análise aprofundada e, portanto, permanece aberta a inúmeras interpretações. A razão para considerá-lo é porque Moriarty provou ser bastante confiável com suas informações no passado, como no caso de espiadas no remake de Ratchet & Clank: Rift Apart e Demon Souls.

Resta saber o que o repórter quer dizer com essa declaração, que significa simplesmente que a franquia não é considerada fechada. Bloodborne 2 foi desenvolvido por FromSoftware Possivelmente, mesmo que a equipe pareça já estar ocupada com outros projetos após o enorme sucesso de Elden Ring, mas dados os projetos anteriores e o modus operandi da Sony, o remake de Bloodborne para PS5, possivelmente com saída para PC, foi encarregado de Blue Dot. De qualquer forma, vamos acompanhar, embora possa demorar um pouco antes de sabermos alguma coisa.