Um dos melhores jogadores do mundo é um cachorro: ele completa tarefas rapidamente

Um cachorro que joga videogame e também é um dos melhores cães do mundo? Pronto para conhecer Manteiga de Amendoim e seu humano?

Quando você conta a alguém quem ele é Cachorro com videogame Ou qualquer outra habilidade que geralmente signifique Abuso Ele zomba do jogador em questão.

Mas parece haver um cachorro em vez disso Os melhores jogadores do planeta, capaz de realizar tours rápidos que geram milhões de visualizações. É claramente um jogo que o cachorro, um Shiba Inu chamado Manteiga de Amendoim, pode estar jogando sem perceber com seu humano.

em última entrevista, O jogador com quem ele joga Manteiga de amendoim Ele queria nos contar como nasceu essa paixão deles e como seu cachorro controla o videogame. Uma história que mostra que, mesmo sem recorrer à ficção científica, outras criaturas que vivem connosco neste planeta têm muito para oferecer e são capazes de muito mais do que pensamos.

Peanut e sua batalha humana entre videogames e Covid

Em entrevista a seus colegas do IGN, JSR disse que conheceu Peanut Butter durante o período da Covid, depois de estar em uma lista de espera para conseguir um Shiba Inu como cachorro de estimação. Para superar a solidão Emergência devido à epidemia. A relação entre humano e cão tornou-se imediatamente muito próxima e o animal altamente inteligente aprendeu toda uma série de truques que rapidamente envelheceram e aqui o streamer teve a ideia de tentar ensinar o seu cão a… Jogando video games.

JSR Crie um controlador de manteiga de amendoim, Juntando as peças do adaptador Jogo PC Cubo, um simulador para dar ao cachorro algo para brincar e um console de videogame antigo. No entanto, criar o controlador foi apenas metade do trabalho porque a outra metade, continua o streamer, estava tentando realmente ensinar o cachorro a brincar.

Ou melhor, um anúncio Execução de ordens Que seu humano lhe transmita isso tão rapidamente que o resultado é um input que é transmitido ao jogo que por sua vez leva à ação correta. Então não enfrentamos Animal brinca de forma independente Como em outros experimentos realizados em animais por uma das empresas de Elon Musk, mas de uma forma nova de brincar com seu animal de estimação.

Com tempo e paciência, mesmo em atividades às quais ele provavelmente não terá como se adaptar. Manteiga de amendoim pode nunca saber que é um cachorro Videogame corredor de velocidade Mas ele certamente se lembrará de como era divertido brincar com qualquer coisa humana em qualquer situação.