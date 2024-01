A grande operadora de telefonia anuncia uma multa altíssima para quem se comportar mal: como funciona isso?

Uma grande empresa de telecomunicações anunciou uma multa enorme para punir os autores de violações: foi o que aconteceu.

Quem possui um smartphone merece Mais do que algumas mensagens de spam, No entanto, uma conhecida empresa de telecomunicações anunciou uma mudança em 2024 que pode ajudar a limitar pelo menos alguns desses textos com uma multa pesada.

Algumas das mensagens de spam que você recebe com frequência são consideradas explícitas, como o envio de fotos explícitas. Poderiam ser outros Golpes enganosos de engenharia social Que parecem legítimos, mas na realidade apenas pedem acesso a informações privadas. Felizmente, Algo está prestes a mudar no mundo da telefonia. Abaixo, conhecemos a companhia telefônica que anunciou sua postura contra spam.

Multa de spam: propaganda de operadora de telefonia conhecida

Todo mundo sabe como as mensagens de spam podem ser irritantes e às vezes perigosas, mas a boa notícia é que pelo menos uma grande companhia aérea dos EUA está planejando fazer algo a respeito, dizendo que multará os golpistas. Esta é a T-Mobile: A empresa confirmou que provedores de mensagens terceirizados serão pegos enviando golpes, spam e SMS ilegais. Eles serão multados.

em A declaração foi divulgada ao Cord Cutter News“Essas mudanças afetam apenas provedores de mensagens terceirizados que enviam campanhas de mensagens comerciais em massa ilegais ou inadmissíveis para outras empresas”, disse a T-Mobile. “Os vendedores serão multados se o conteúdo que fornecerem não atender aos padrões de nosso Código de Conduta, que foi aprovado.” Eles são projetados para proteger os consumidores de conteúdo ilegal ou infrator e cumprir as leis federais e estaduais.

De acordo com a T-Mobile. Essas mensagens foram divididas em três níveis diferentes Com diferentes valores de multas. Nível 1 acarreta multa de US$ 2.000 Consiste em mensagens de phishing, spear-phishing ou engenharia social. O nível 2 inclui conteúdo ilegal O conteúdo da mensagem deve ser considerado legal em todos os 50 estados e na esfera federal, caso contrário a multa será de US$ 1 mil. O último seria o Nível 3, que acarreta uma multa de US$ 500 Inclui todas as outras violações. Esperamos que essas multas impeçam as empresas de enviar esses tipos de spam.