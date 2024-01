Três maneiras pouco conhecidas de limpar e polir seu computador

Não há necessidade de gastar dinheiro com produtos nocivos: aqui estão maneiras pouco conhecidas de limpar nossos computadores gratuitamente, em apenas três etapas.

Além do smartphone, que exige uma limpeza simples, mas minuciosa, mesmo não sendo o aparelho mais utilizado no mundo, Cuidando de nossos computadorescompanheiros inseparáveis ​​em nossos dias de trabalho e de folga, precisam de cuidados.

A limpeza é uma delas. Há quem confie em produtos customizados sem pensar em duas questões simples: o custo necessário para adquirir os produtos. O que pode ser prejudicial à nossa saúde E acima de tudo, para telas de computador cada vez mais sensíveis.

Há até quem compre garrafas de ar comprimido para limpar portáteis: uma jogada inteligente, pelo amor de Deus, mas os preços variam entre vinte e oitenta euros. Vale a pena gastar o dinheiro Dada a regularidade com que temos que limpar o nosso computador? A resposta é não. Ou melhor ainda, economize esse dinheiro ou invista-o em outro lugar.

Como fazer seu computador brilhar sem gastar dinheiro Basta ir à cozinha e ao banheiro

segundo maçãem seu FAQ, basta digitalizar usando Álcool isopropílico 70%, ou lenços desinfetantes Clorox. É importante não usar sprays de limpeza ou lenços umedecidos que contenham alvejante. Então um é o suficiente Pano molhadoonde o molhado fica úmido E não escorre, sem permitir que líquidos penetrem no teclado.

Em vez de uma toalha também Bola de algodão com álcool Diluído para a limpeza de áreas de difícil acesso, onde o pó e as migalhas sujam tudo. Mas também existem outras formas pouco conhecidas de limpar nossos computadores na perfeição e, acima de tudo, sem gastar dinheiro.

como? Experimente ir ao banheiro e tomar um Escova de dente O que você não usaEntão corra para a cozinha, você com certeza vai encontrar De vinagreMisture com água e mergulhe a escova de dentes nela. E comece a passá-lo no teclado, onde principalmente se acumulam muitas bactérias nocivas, em contato próximo com nossas mãos.

Depois de limpar e esterilizar cuidadosamente. Deixe o teclado secar Por alguns minutos. Facto: Não se gastou dinheiro (há sempre um pouco de vinagre em casa, água não falta, e em vez de deitar fora guardamos a escova de dentes, podes sempre limpar alguma coisa, incluindo os nossos ténis de couro preferidos). Apenas um sobressalente: Ao realizar esta operação, o computador deve estar ligado Estritamente desligado.