Audi S3: com redesenho, mais potência e novo diferencial

A rede está se expandindo – Após o aparecimento do Audi A3 redesenhado (aqui Para saber mais) A empresa alemã apresenta a versão esportiva “média”Audi S3,Aguardando o RS3 “superior”. Está programado para chegar aos revendedores italianos em maio os preços Que começa a partir 55.950 euros Para o Sportback e a partir de 57.250 euros para o sedan.

Mais divisor de potência e torque – TecnicamenteAudi S3 A edição de 2024 testemunha um aumento no poder De 310 a 333 cv, sempre abastecido por motor 2.0 turbo de quatro cilindros com câmbio automático de dupla embreagem e 7 marchas, em que a velocidade do câmbio foi reduzida em até 50% segundo a fabricante. A potência é enviada para as quatro rodas. Outra novidade é o sistema Divisor de torque Herdado do RS3, que inclui a adoção de um diferencial traseiro equipado com embreagens eletro-hidráulicas multiplacas capazes de Distribuição de pares entre as rodas traseiras de uma forma completamente variável. Adotando um estilo de condução esportivo, nas curvas o sistema distribui o torque entre as rodas traseiras, aumentando a tração na roda de maior aderência, aquela que está fora da pista, evitando o aparecimento de derrapagens. subviragem.

Mais músculos – LamAudi S3 Também foi atualizado estilisticamente e tornou-se mais agressivo, alargando a grade hexagonal sem moldura e conferindo-lhe uma textura preta fosca específica. O que distingue os modelos S é o acabamento cinza fosco nas entradas de ar, capas dos retrovisores, frisos dos vidros laterais, inserções nas soleiras laterais e no extrator redesenhado. A gama de cores inclui Vivid Green, Progressifo Red e Ascari Blue, enquanto dentro do programa de personalização exclusivo da Audi você pode optar pelo cinza Daytona fosco.

Assinatura dinâmica – A assinatura de luz também é personalizável, o que é uma novidade para AAudi S3 Oferece quatro tipos diferentes, que podem ser selecionados através do sistema de infoentretenimento do carro. Isso acontece graças a uma matriz de luz de 24 pixels disposta em três fileiras, permitindo que padrões específicos sejam gerados pelas luzes diurnas colocadas na parte superior dos LEDs e pelos faróis Matrix LED.

Preto domina – dentroAudi S3 As mudanças do seletor de marcha (que fica semelhante ao que vemos no SUV elétrico Q4 e-tron), saídas de ar, inserções decorativas em tecido e iluminação. Em particular, o pacote Iluminação Ambiente Profissional adiciona cinco elementos de retroiluminação que correspondem aos painéis das portas dianteiras, criando um fluxo de luz que pode ser personalizado em 30 cores diferentes. Quanto ao resto, as cores escuras dominam, a começar pelo forro do tejadilho que destaca os pedais de aço, as soleiras das portas com inserções de alumínio e o logótipo S iluminado. Os bancos dianteiros esportivos têm encosto de cabeça integrado e prometem melhor apoio lateral: são parcialmente estofados com material de garrafas PET recicladas e apresentam costuras contrastantes e logotipo S nos encostos.