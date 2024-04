Mensagens de outros aplicativos chegam ao WhatsApp a partir de 11 de abril: como ativá-las

Começando de Quinta-feira, 11 de abril de 2024 Será ativado em Whatsapp trabalho Compatibilidade Graças a ele será possível trocar mensagens com aplicativos de terceiros, segundo Lei dos Mercados Digitaise a Lei do Quadro de Privacidade de Dados e Serviços Digitais UE-EUA. A função que deve ser nomeada Bate-papo de terceiros, poderia revolucionar a forma como usamos o popular serviço de mensagens instantâneas. Porém, deve ficar claro que não será possível trocar mensagens com aplicativos de terceiros já a partir do dia 11 de abril. Na verdade, aplicativos de mensagens de terceiros que desejam explorar a interoperabilidade com o WhatsApp terão que aceitar os termos e detalhes técnicos definidos pela Meta, uma vez… Enviou sua solicitaçãoEles podem ter que Espere três meses antes de ser aceito. Quem se cadastrou no WhatsApp após 15 de fevereiro de 2024 receberá uma notificação explicando as alterações, enquanto todos já concordaram com os novos termos. De referir ainda que a partir de 11 de Abril foi reduzido de 16 anos para 13 anos Idade mínima para usar o WhatsApp em todos os países da UE (isto já acontecia em Itália, por isso nada vai mudar).

Como o WhatsApp mudará a partir de 11 de abril de 2024

O que vai mudar praticamente no WhatsApp a partir de 11 de abril de 2024 é A presença de um novo item de menu – Deve ser chamado na interface italiana Bate-papo de terceiros – o que permitirá que você faça isso Incorporando o conceito de interoperabilidade servido comArtigo 7.º Seguidor Lei dos Mercados Digitais ou Acesso direto direto (DMA).. Entre outras coisas, este artigo diz que porteiro (um termo usado para se referir a grandes empresas de tecnologia que foram “alvo” do DMA) Você deve:

Tornar a funcionalidade central dos serviços IPC independentes de número interoperável com serviços IPC independentes de número

O número de outros prestadores de serviços que oferecem ou pretendem oferecer esses serviços na União e que fornecem, mediante pedido e gratuitamente, as interfaces técnicas necessárias ou soluções semelhantes que facilitam a interoperabilidade.

Traduzido de “legal”, o Artigo 7 afirma basicamente que uma grande plataforma como o WhatsApp garante que os usuários possam trocar mensagens, fotos, vídeos, etc. Entre indivíduos (portanto, em bate-papos “um para um”) durante o uso de aplicativos de terceiros. A legislação estipula ainda que dentro de dois anos isso se estenderá também aos chats em grupo e dentro de quatro anos também às chamadas (áudio e vídeo, individuais e em grupo).

Resumindo, o item de menu que permitirá ativar a função de interoperabilidade do WhatsApp estará disponível a partir de 11 de abril, mas Não permitirá imediatamente a troca de mensagens com aplicativos de terceiros: Isso será possível mais tarde. Isso ocorre porque os aplicativos de mensagens “não-gatekeepers” terão que solicitar ao WhatsApp que aproveite a interoperabilidade com este último.

Além disso, a Meta (empresa que desenvolve o WhatsApp, bem como outros serviços como Facebook, Instagram e Messenger) terá que realizar uma série de verificações e testes para garantir a segurança adequada aos seus usuários, o que pode significar levar até três meses antes de o aplicativo se tornar interoperável com o WhatsApp. em Comunicado de imprensa oficial Na Meta, de fato, lemos:

Para interoperabilidade, fornecedores terceirizados assinarão um acordo com o Messenger e/ou WhatsApp e Trabalharemos juntos para permitir a interoperabilidade. Hoje publicaremos uma demonstração de referência do WhatsApp para provedores terceirizados que descreverá o que é necessário para interoperar com o serviço. Embora o Meta deva estar pronto para permitir a interoperabilidade com outros serviços no prazo de três meses após o recebimento da solicitação, Pode levar mais tempo até que o recurso esteja pronto para uso geral.

Como ativar chats com outros aplicativos para enviar mensagens

A função de interoperabilidade deve ser ativada neste modo simples. Depois de abrir o aplicativo de mensagens, você deve seguir o caminho Configurações > Contas > Bate-papos de terceiros Em seguida, pressione os botões ativação E contínuo. Finalmente devemos Selecione aplicativos de terceiros Quem deseja ativar a interoperabilidade e salvar tudo com um clique no botão Memoriza (na parte inferior da tela).

Assim que a função for ativada Bate-papo de terceirosAs mensagens dos aplicativos que serão aceitos pelo Meta para interoperabilidade com o WhatsApp serão agrupadas em uma seção dedicada da tela conversação Para aplicação, também pode ser apreciado através do seguinte vídeo explicativo.