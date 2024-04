O iPad Pro e o iPad Air 2024 serão lançados em 10 de maio

Lançamento do iPad Pro e iPad Air, O primeiro traz telas OLED e processadores M3, e o segundo traz uma versão inédita com tela de 12,9 polegadas. Isso deve ser feito no dia 10 de maio. Esta é a previsão que pode ser feita na data de lançamento depois que os rumores se espalharem normalmente Mark Gorman, no boletim informativo PowerOn Sunday.

Gorman em seu artigo (sobre o qual escrevemos) não especificou realmente uma data tão exata. Na verdade, o jornalista limita-se a prever o período horário que abrirá, como diz, no dia 6 de maio. “Nessa semana – lemos – as lojas da Apple deverão receber novos itens de marketing e isso costuma ser um sinal de lançamento de novos produtos.” produtos Que segundo Gorman concordou que só poderiam ser os novos iPads.

O repórter da Bloomberg não diz nada de particularmente novo. Há duas semanas, ele já havia apontado os primeiros dias de maio como o momento mais provável para a estreia do iPad Pro e do iPad Air.

Então, como hoje nós pNo entanto, acreditamos que a apresentação dos produtos e das suas funcionalidades ocorrerá alguns dias antes.

Como já tivemos a oportunidade de escrever, parece difícil para nós Apple É realizada a apresentação dos resultados financeiros, Agendado para 2 de maiojá que é provável que publique dados decepcionantes sobre as vendas do iPad, Sem alimentar os analistas com algo emocionante em termos de notícias E sem ter que evitar questionamentos dos analistas financeiros sobre esse tema, “sem comentários”.

Se assim for, a Apple poderia Os iPads serão lançados em 23 ou 24 de abril. Com um evento ou (mais provavelmente) com um comunicado de imprensa Como aconteceu com o MacBook Air, Talvez um filme estrelado por Cook e alguns dos diretores acompanhe o comunicado à imprensa. Nesta conta será A data real de disponibilidade também foi anunciada, que é 10 de maio.

Em qualquer caso, quer o iPad Pro e o iPad Air, talvez com todos os acessórios (incluindo um teclado de última geração) de que se fala há algum tempo, sejam exibidos nos dias 23, 24 ou na semana de 6 de maio, nós posso falar sobre… atraso.

E não é só porque é a primeira vez desde a estreia da Apple Já se passaram 18 meses Nenhuma novidade no mundo do iPad, mas porque os tablets deveriam chegar em março, senão antes.