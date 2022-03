Roteiro de pesadelo, que não é um filme

Uma tempestade solar devastadora poderia causar estragos no planeta e mudá-lo para sempre. Um verdadeiro cenário de pesadelo.

O que aconteceria se tivéssemos que lidar com alguém tempestade solar entidade forte?

Desde e-mails, passando por redes sociais até aplicativos de mensagens instantâneas, são muitos os serviços disponíveis para nós, graças aos quais podemos Comunicar A qualquer momento com amigos e parentes, mesmo geograficamente distantes de nós. Desempenhar um papel importante em tudo isso, portanto, inclui, por exemplo, Internet Ele permite que você se conecte.

O mesmo, aliás, também se aplica à eletricidade, que acaba por ser necessária para fazer funcionar vários dispositivos. Assim, em um contexto como o atual especificamente, os perigos de ter que lidar com alguém não podem deixar de causar preocupação. tempestade solar devastadora O que pode causar muitos danos ao nosso planeta. Então, vamos entrar nos detalhes e ver o que esperar.

Uma tempestade solar pode mudar o mundo para sempre – tudo o que há para saber

Algum tempo atrás já falamos sobre a possibilidade de ter um ótimo tempestade solar pode causar um Apagão global da web Por causa da fraqueza dos repetidores usados ​​em cabos submarinos. Ressalta-se que é apenas uma hipótese com probabilidade de ocorrência de uma tempestade solar desse tipo nas próximas décadas, variando de 1,6 a 12%.

Bem, neste contexto, lembramos queevento Carringtonque ocorreu entre 1 e 2 de setembro de 1859, acabou sendo a maior tempestade solar Não registrado pelo homem. A tecnologia da época era, claro, diferente da tecnologia atual, mas mesmo assim teve que lidar com grandes repercussões.

Basta dizer que as linhas do telégrafo ficaram inoperantes por 14 horas. Portanto, é fácil imaginar como um evento dessa magnitude levaria, até agora, a ter que lidar com problemas maiores. Não apenas falhas elétricas, mas comunicação intermitente No mundo todo. De fato, os satélites podem ser danificados, fazendo com que as comunicações telefônicas via satélite, assim como a Internet, o rádio e a televisão sejam interrompidas.

Uma tempestade solar pode mudar o mundo para sempre: o que esperar

Conforme explica o professor David Wallaceprofessor de engenharia elétrica da Mississippi State University, conforme evidenciado pela conversa: Tempestades geomagnéticas geram correntes induzidas que fluem através da rede elétrica. Correntes magneticamente induzidas, que podem ultrapassar cem amperes, fluem para os componentes elétricos conectados à rede, como transformadores, relés e sensores”.

Em seguida, adicione:Cem amperes equivalem ao serviço elétrico fornecido a muitas residências. Correntes dessa magnitude podem danificar componentes internos, resultando em Queda de energia generalizada“.

Um cenário de pesadelo real, que poderia causar bilhões de dólares em prejuízos para cada dia de interrupção de comunicação. No entanto, não há nada a temer por enquanto, pelo menos. As chances de ver uma tempestade solar devastadora nos próximos anos são um pouco.

Ao mesmo tempo, não se deixe levar pela falta de preparação, pois muitos cientistas estão tentando tornar diferentes sistemas o mais flexíveis possível. Isto é de forma a tentar evitar, em futurodo que ter que lidar com grandes problemas.