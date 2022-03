Samsung Galaxy A52s 5G com Android 12 está cheio de problemas

Samsung Galaxy A52s 5G É sem dúvida um dos melhores smartphones Android de gama média de 2021 e ainda é utilizável hoje, mas infelizmente parece queAtualize para o Android 12 com One UI 4.0 Causa mais problemas do que qualquer outra coisa por causa de muitos bugs.

De fato, de acordo com várias indicações e depoimentos de quem atualizou o smartphone para a nova versão do Android, há muitos problemas com animações lentas e irregulares, desempenho fraco da câmera, vários problemas com o sensor automático de brilho da tela, bateria fraca e também problemas com o sensor de proximidade.

Android 12 para Samsung Galaxy A52s 5G está cheio de erros e outros problemas

Um usuário postou uma postagem no fórum oficial da empresa descrevendo sua experiência com o Android 12 da seguinte forma:

Existem muitos erros no One UI 4, como quando você abre a gaveta de aplicativos e desaparece quando o plano de fundo e o painel lateral ficam desfocados. Além disso, a animação é muito lenta e sua escrita muda muito de um para o outro. À medida que o brilho aumenta e diminui implacavelmente. Quando procuro taxa de atualização nas configurações, nada é exibido. A animação de carregamento é muito lenta e funciona a 30fps em vez de 120fps quando o carregador está conectado à tela desligada

Em torno das várias postagens, você pode ler vários relatórios que seguem os problemas descritos acima, incluindo aqueles que observam que a bateria tende a descarregar mais rápido que o normal mesmo quando a taxa de atualização da tela está definida para 60 Hz. Alguns problemas agora são claros: o dispositivo tem pulou os patches de segurança de fevereiro e ainda aumentou os de janeiro de 2022; Dada a quantidade de bugs atualmente na versão One UI 4.0, nosso conselho é evitar atualizar seu telefone se você ainda não o fez.