Desenvolvimento lento devido à falta de experiência em RPG do Playground, pelo ex-desenvolvedor – Nerd4.life

Eu estou trabalhando em mito Eles vão avançar para devagar Por causa de Experiência ruim com RPGs da Playground Games. Isso foi afirmado pelo ex-designer de jogos Juan Fernandez, que trabalhou por três anos no estúdio e agora joga na equipe Ninja Theory, trabalhando em Hellblade 2.

Em entrevista ao Vandal, Fernandez afirmou que a Playground Games é uma equipe muito talentosa, Forza Horizon é prova disso, mas eles não têm a experiência necessária para criar mecânicas de jogos de RPG na velocidade, o que, portanto, retarda o desenvolvimento da fábula .

“Os jogos de Playground são muito curados. A cada dois anos eles lançam o Forza Horizon, que tem mais de 90 jogos no Metacritic, com uma qualidade incrível. Eles pegaram o gênero de jogos de corrida e dominaram nos últimos anos. Eles são muito inteligentes e sabem o que Fernandes fala. ” Eles queriam expandir com algo diferente. As pessoas estavam faltando Saber fazer gameplay (de RPG). Em um mundo aberto, a maneira como você controla o personagem e as ações é completamente diferente do que você faz em um jogo de corrida. Do ponto de vista tecnológico, você tem que fazer a animação, os scripts e as tarefas do sistema. Mover um carro a 300 km por hora tem requisitos muito diferentes do que andar no campo.”



Um conto de fadas, uma foto do primeiro trailer

Fernández Também critica a mentalidade Qual Playground Games se aproxima do desenvolvimento de Fable, em sua opinião é muito ambicioso.

“Os RPGs de mundo aberto são incrivelmente complexos, levam muito tempo, muitas pessoas e no Playground eles têm a mentalidade de fazer mais com menos. Se Assassin’s Creed tem 5.000 pessoas, eles precisam de 150 ou 200, se fizerem em 7 anos, uma fábula só precisa de 5. É bom ser ambicioso, mas você também tem que ser realista e o que eu vi é que A evolução foi aumentando. ”

Fernandez trabalhou por 3 anos na Playground e, de acordo com Vandal, gerenciou Fable Battles, criou sistemas de jogos, escreveu documentação, pesquisou RPGs de sucesso para competição e analisou os jogos da série para entender seu núcleo. O game designer aponta que o desenvolvimento lento de Fable foi um dos motivos de sua saída da Playground Games.

Fable anunciado para PC e Xbox Series X | S em julho de 2020 com um trailer, mas não foi exibido publicamente desde então, com informações e notícias de status chegando com o conta-gotas. O jogo está em desenvolvimento há pelo menos quatro anos, de acordo com um engenheiro-chefe da PlayGround Games.