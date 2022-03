O GameStop Restock está finalmente de volta! aqui estão todos os detalhes

Finalmente uma boa notícia! Algo que ele esperava há muito tempo! O PlayStation 5 está prestes a voltar muito em breve da GameStop com um novo reabastecimento!

Sim, o tão esperado PS5 será reabastecido em pouco mais de 24 horas. Conforme relatado no Instagram durante o episódio da GameStop TV amanhã, quarta-feira, 23 de março de 2022, Como comprar o PlayStation 5 Standard será revelado.

durante a transmissão Falaremos sobre o retorno do GTA 5 que esteve por alguns dias Também disponível na versão PS5 com uma oferta especial de lançamento por apenas 10€. Com a gestão como sempre LorenzocubanoFazio e VirgíniakafkaniaGambatesa será o ator convidado do episódio Paolo Guerra que nos contará mais sobre esta versão reimaginada.

Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de descobrir O popular título da Rockstar Games acaba de passar por uma reformulação para abraçar o potencial dos consoles Próxima geração E obtenha um registro verdadeiramente invejável do jogo publicado em três gerações diferentes de consoles!

A transmissão ao vivo começará às 16:00 da tarde de amanhã. O link para assistir está aqui, onde todos os pacotes disponíveis para compra devem aparecer. Infelizmente Não há detalhes disponíveis sobre o conteúdo dos pacotes e as quantidades de consoles que serão fornecidos para cair online e aqueles que serão encaminhados para os pontos de venda. Como sempre Manteremos você atualizado em tempo real em nosso canal do Telegram. Se você não conseguir obtê-lo on-line, recomendamos que você o faça Visite os pontos de venda e peça mais informações sobre reservas ou listas de espera.

Então só temos que desejar boa sorte Atualize-nos amanhã para ir ao ar e lançar o PlayStation 5!

fonte: Jim Stop