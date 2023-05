Nintendo Switch: Metroid Prime 4 e Pikmin 4 no calendário de jogos confirmados

Entre os vários itens que apareceram nessas horas após a divulgação dos documentos financeiros da Nintendo, também há software Próximos jogos chegando ao Nintendo Switchquaisquer ofertas Pikmin 4 E acima de tudo ainda existem Metroid Prime 4que pode, portanto, atingir durante o exercício.

O documento em questão deve ser considerado um guia de instruções para o Nintendo Switch e, como tal, é uma lista muito parcial dos próximos jogos, mas os jogos existentes devem ser confirmados pelo menos para o ano fiscal atual, que terminará com março de 2024.



Nintendo: Agenda de jogos em breve no Nintendo Switch

Obviamente, a Nintendo está escondendo jogos que ainda não foram anunciados, a fim de evitar avançar diretamente dos planos oficiais da empresa, por isso não podemos esperar que o cronograma publicado seja concluído nessas horas.

No entanto, a presença de Metroid Prime 4 na lista é ainda mais surpreendente, já que parece confirmar a vontade de lançar o jogo até março de 2024, durante o atual ano fiscal.



Nintendo Switch: Programa para os seguintes lançamentos de terceiros

Embora o jogo tenha sido anunciado há 6 anos na distante E3 2017 e entretanto foi reiniciado do zero com o desenvolvimento então confiado à Retro Studios.

Todos os outros jogos do primeiro lote são conhecidos, com The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom chegando agora em 12 de maio e Pikmin 4 em 21 de julho de 2023, mas Metroid Prime 4 aparece entre esses títulos com “a ser adicionado mais tarde” como data de lançamento, observando que ainda é esperado nos próximos meses.

Nos documentos, também vemos a programação de jogos planejados para o Nintendo Switch por equipes terceirizadas e editoras em diferentes mercados, mas aparentemente esta também é uma lista parcial, aguardando novos anúncios que chegarão dos diretamente envolvidos. Nas últimas horas, vimos que o Nintendo Switch vendeu 125,62 milhões de consoles em todo o mundo e 1 bilhão de jogos foram vendidos.