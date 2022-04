Voltando a Monkey Island, a obra-prima de videogame de Ron Gilbert está de volta

Há quatro palavras mágicas que viraram o mundo dos videogames de cabeça para baixo nas últimas horas. Os dois primeiros são “Monkey Island” e os outros dois são “Ron Gilbert”. A fórmula explosiva que essas palavras juntam talvez seja única na história da interação digital: a saga Monkey Island é uma das histórias mais queridas, e talvez as mais queridas dos últimos 30 anos de aventuras eletrônicas. Ron Gilbert é assinado pelo autor, e ele é a pessoa por trás dos dois primeiros títulos da história: 1990’s Secret of Monkey Island e Monley Island 2: LeChuck’s Revenge.

Havia outros três títulos na época, mas nenhum sob a direção criativa de Gilbert, que foi quem francamente fez do jogo um sucesso e cuja comunidade de jogadores permanece em chamas até hoje. A tendência de excelência que imortalizou as primeiras aventuras de Monkey Islands, entrou com razão entre os videogames mais bonitos de todos os tempos, e após a separação entre Gilbert e Lucas Arts, a editora original dos jogos, parecia destinada a permanecer na história , sim, mas como memórias. Mas a notícia veio como uma surpresa: haverá um terceiro Monkey Island dirigido por Ron Gilbert, que será chamado Return to Monkey Island e será provisoriamente determinado por partes dos dois títulos originais. Em suma, os próximos três que Gilbert não editou deixaram claro que ele não os conta, e isso é suficiente para desencadear o entusiasmo das massas.

Fica claro no pequeno trailer que a narrativa e o estilo gráfico do jogo são contemporâneos e clássicos. Muito pouco se sabe neste momento além de que Return to Monkey Island será lançado em 2022, muito em breve, e foi desenvolvido nos últimos dois anos em completo sigilo. Juntos, o protagonista Guybrush Threepwood retornará à misteriosa Monkey Island, e quem sabe talvez o horrível pirata fantasma LeChuck, os duelos de armas brancas temperados com insultos ridículos em piratas, os macacos de três cabeças, pubs e um Grog que deságua nos rios , emoções e maravilhas do desconhecido e, claro, o paradoxo agudo e até popular de Gilbert Um americano que é o verdadeiro motor de todas as aventuras de piratas no arquipélago de sua imaginação. E quem sabe que os trinta anos desde os primeiros títulos não trazem mais nada para a posse de baús de tesouro. É provável que o jogo seja multiplataforma, mesmo que não haja detalhes a esse respeito no momento. Resta esperar para desembarcar, mais uma vez, no porto das ilhas que abrigam o ladrão livre mais engraçado de todos os tempos. Uma vez fora do navio, pronuncie a frase mais imortal para o fantasma de LeChuck: “Meu nome é Guybrush Threepwood e eu sou um pirata temível!”.