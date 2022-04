Jogadores sem escrúpulos tentam criar runas trapaceando, mas são impedidos – Nerd4.life

Muitos jogadores sem escrúpulos anel antigo experimentar runas de fazenda no automáticoeles se posicionaram AFK (longe do teclado), mas foram impedidos por outros jogadores, que encontraram várias maneiras de tornar seu truque ineficaz.

No Elden Ring existem diferentes maneiras de criar runas rapidamente. A mais famosa e odiada é a mostrada no vídeo abaixo por Idicus,

Basicamente explora PvP De uma forma muito sutil: o hospedeiro deve chegar a uma certa borda e então usar um tratamento de dedo Furlcalling com a língua do Taunter para iniciar as invasões, completando a ação com o anel de cifra branca que convoca automaticamente os defensores.

A ideia é fazer com que os defensores matem os invasores enquanto procuram o hospedeiro, que está bem escondido por conta própria. Ou para mantê-los longe do tédio quando percebem que não podem alcançá-lo. Claro, existem muitos jogadores que agora conhecem o truque e estudaram maneiras de punir os trapaceiros.

O mais utilizado é o sugerido por um usuário SwaxOnSwaxOff no Reddit, que consiste em invocar Stream Em um jogo multijogador. Com o suporte, chegar ao anfitrião torna-se uma brincadeira de crianças. Outro sistema é usar o ataque especial de Malenia, a dança das aves aquáticas, para chegar ao limite e matar um astuto. Outros jogadores também conseguiram usar poderosos feitiços AoE, ou armas de longo alcance, como o Jar Cannon.

Por que é certo punir essa escória? O problema não são muitas runas agrícolas durante o AFK, mas o fato de que o truque se tornou viral, o jogo PvP de Limgrave foi basicamente destruído, com muitos jogadores começando a relatar que a maioria de suas incursões era contra jogadores AFK. Resumindo, outro caso que mostra como os gamers costumam fazer de tudo para destruir os videogames. Felizmente, existem outros jogadores que não permitem isso.