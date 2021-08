Fortnite, outra grande colaboração na estrada: Fãs empolgados!

Outra grande colaboração pode chegar em breve em Fortnite. Obviamente, os fãs na lua

Agora se tornou um hábito. toda semana É um jogo eletronico Anuncia parcerias em um novo patamar, com eventos e skins incríveis que tornam todo o battle royale cada vez mais funcional e em sintonia com os tempos. Se você é um jogador regular, com certeza conhecerá a relação de cooperação contínua que existe Com a DC Comics.

peles Superman e Batman, Mas isso não é tudo. Já é a chegada oficial de um terceiro super-herói, que completará Trinity: Estamos falando sobre isso Uma mulher maravilhosa.

Quinze, a Mulher Maravilha chega: parceria anunciada

Conforme anunciado pela Epic Games, Skins na Mulher Maravilha Por dentro da Royal Battle. Fortnite quer crescer, não deixando nada ao acaso. E assim será completado Trinity m.

Tudo poderá ser baixado diretamente de Compras no jogo. Se você é apaixonado por esse gênero, não pode perder.