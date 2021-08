Horizon Forbidden West adiado para 2022, nova data de lançamento na Gamescom 2021 – Nerd4.life

Horizonte proibido oeste foi oficial Atrasado Até 2022, com o novo Data de saída Dos exclusivos PS5 e PS4 da Guerrilla Games agora feitos para 18 de fevereiro de 2022.

com uma mensagem de vídeo, jogos de guerra de gangues Ele explicou que Horizon Forbidden West fez grandes progressos desde que foi mostrado pela última vez no dedicado State of Play e atingiu marcos significativos em termos de desenvolvimento, no entanto, o jogo ainda não atingiu o grau de qualidade que os desenvolvedores esperam de sua jogabilidade. apelido.



Horizon Forbidden West vai demorar mais do que o esperado, chegando em 2022

por esta razão, Sony E a Guerrilla decidiu mudar a data de lançamento para o próximo ano, que é 18 de fevereiro de 2022. Este tempo extra Deve permitir que a equipe melhore ainda mais o código e alcance o mais alto nível de qualidade para o que promete ser um dos jogos da mais alta qualidade para PS5 e PS4.

Sempre se suspeitou que Horizon Forbidden West pode não chegar em 2021 e agora há confirmação oficial. Embora este seja o primeiro trimestre de 2022, isso inclui o salto líquido para o período de Natal e a temporada de férias para um novo exclusivo da Sony.

Neste ponto, ainda estamos esperando por mais informações da Sony sobre os próximos lançamentos previstos para 2021 para PS5 e PS4, que podem vir por meio de um evento dedicado, possivelmente State of Play, que é rumores em setembro, mas sem notícias oficiais no momento. Enquanto isso, um patch gratuito que traz Horizon Zero Dawn até 60fps foi lançado no PS5.