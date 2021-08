Confirmação de desprezo no outono de 2021? O terror do Xbox e do PC aparece na Gamescom 2021 – Nerd4.life

zombaria, um interessante shooter da Ebb Software com elementos de aventura, que apresenta um cenário especial que mistura terror e ficção científica, provavelmente confirmado para Outono 2021, baseado nele breve aparição durante a abertura da noite ao vivo na Gamescom 2021.

Já faz um tempo que o Scorn desapareceu do radar, após aparecer na estreia do Xbox Series X e em particular nos próximos jogos indie, emergindo como um dos títulos mais interessantes do evento. Desde então, nada foi esclarecido sobre ele Data de saída, mas isso pode diminuir no outono de 2021.

A referência é realmente visível no curto vídeo enviado duranteNoite de abertura ao vivo della Gamescom 2021, em um vídeo que apresenta uma espécie de resumo dos diferentes lançamentos planejados para o Xbox Game Pass no próximo período. Como você pode ver no quadro abaixo, o período de lançamento parece ser “Outono 2021” ou Outono 2021.



Desprezo, o período de lançamento apareceu brevemente durante a abertura noturna da Gamescom 2021

Neste momento, estamos aguardando qualquer informação oficial da Ebb ou Microsoft. Scorn começou como um projeto no Kickstarter em 2014, com um lançamento inicial planejado para 2017. Desde então, surgiu um período de desenvolvimento um tanto complicado, devido aos atrasos acumulados até agora.

Espera-se que o desprezo chegue Xbox Game Pass No primeiro dia, como console exclusivo do Xbox Series X | S e no PC. O jogo apresenta uma mistura de aventuras de resolução de quebra-cabeças e elementos de tiro em primeira pessoa, tudo em um ambiente assustador que lembra o estilo artístico de HR Giger.

Por outro lado, o mesmo período de lançamento foi anteriormente indicado pelo Xbox Game Pass, por isso será uma confirmação. Em outubro do ano passado, assistimos a um vídeo de 14 minutos do jogo Scorn.