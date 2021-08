Os portais também podem ser feitos no PS3, para o fundador do Traveller’s Tales – Nerd4.life

De acordo com John Burton, fundador do estúdio de desenvolvimento Traveller’s Tales, agora são os famosos TT Games tomada a partir de Além de Ratchet & Clank Rift Também pode ser feito no PS3 E eles definitivamente não precisam de um SSD PS5 para funcionar. A afirmação do desenvolvedor veterano, que deixou sua empresa em 2019, foi feita em um vídeo para seu novo canal, Coding Secrets, e é amplamente comprovada.

Basicamente, Burton não afirma que Ratchet & Clank Rift Apart não se beneficia de uploads mais rápidosSSD a partir de PS5, mas apenas que, pela forma como as portas são geridas, foi possível utilizar outras técnicas para as criar, pois são saltos lineares e dirigidos, além de obrigatórios, pelo que permitem prever quais os elementos que deveriam ter sido carregados na memória no momento de sua ocorrência. Teria sido diferente se fossem saltos de estilo livre, o que teria adicionado um elemento de imprevisibilidade que não poderia ser compensado com técnicas específicas.

Sua conclusão é que marketing em que o jogo foi apresentado errôneo, porque eles afirmam que algo está errado, ou seja, que a mecânica de salto de porta de Ratchet & Clank Rift Apart só é possível graças ao uso de um SSD PS5 e que o hardware antigo não era capaz de lidar com isso de alguma forma.

É claro que Burton não apenas dá seu ponto de vista, mas também oferece algumas explicações técnicas para provar seu ponto de vista. Afinal, ele é um desenvolvedor veterano, então quem mais do que ele tem o direito de fazer isso?

Se você quiser mais detalhes sobre o jogo, consulte nossa análise do Ratchet & Clank Rift Apart.