Final Fantasy 16 vai mostrar o poder do PS5, trailer de Vendetta em tempo real, diz Yoshida – Nerd4.life

o produto Naoki Yoshida Revelando o último trailer impressionante de Final Fantasy 16 Totalmente em tempo real, indicando também que o jogo será exibido O poder do hardware PS5.

As palavras de Yoshi-P vêm da última mensagem de Final Fantasy 14 da transmissão ao vivo do produtor, onde ele afirmou com precisão que todos os elementos que vimos no trailer de “Vendetta” são contabilizados em Atualmente e que, se desejado, é possível mover a câmera à vontade nas sequências mostradas.

“É tudo em tempo real. Sem carregamento! Tornou-se um jogo que faz você dizer ‘Olha o poder do PS5!'” Yoshida disse, conforme relatado por Genki no Twitter.

De fato, com base no que vimos até agora nos trailers de Final Fantasy 16, parece que o jogo está se preparando muito bem do ponto de vista gráfico, mas para todas as análises corretas será necessário aguardar sua estreia. nas lojas.

A este respeito, lembramos que a data de lançamento está definida em 22 de junho de 2023Final Fantasy 16 será programado exclusivamente para PS5. O jogo será totalmente dublado em italiano. Se você quiser saber mais, aqui está nosso especial dedicado aos dubladores italianos.