Reestilização do Alfa Romeo Tonale: veja como isso pode mudar

Reestilização do Alfa Romeo Tonale Chegará nos próximos anos. Esta será a atualização de meio de carreira do SUV Classe C que foi lançado em 2022. Este carro provavelmente chegará em 2026. Falando em como este modelo mudará do ponto de vista estético, imaginamos uma frente mais aerodinâmica e um traseira mais próxima. Um daqueles modelos futuristas que chegarão à linha nos próximos anos. Alfa Romeo.

É assim que o redesenho do Alfa Romeo Tonale poderá ser no futuro

Famoso criador digital Salvatore Lepore Criei um render mostrando o que poderia ser o Alfa Romeo Tonale Restyling com base no que foi visto recentemente com o SUV compacto Alfa Romeo Milano. Aliás, também encontraremos alguns elementos de design deste modelo nos futuros Alfa Romeo Giulia e Stelvio, pelo que mesmo quando chegar a altura de atualizar o Tonale, o SUV Classe C também poderá adotar a nova imagem da montadora Biscione. .

É claro que quando chegar a hora de remodelar o Alfa Romeo Tonale, haverá mudanças não só no design exterior, mas também no interior e talvez na gama de motores. No entanto, neste momento, ainda é muito cedo para falar sobre isso, uma vez que o carro produzido na fábrica da Stellantis em Pomigliano, Itália, está a vender bem e, portanto, é pouco provável que seja modificado durante vários anos.

O Alfa Romeo Tonale continuará a desempenhar um papel importante na gama Alfa Romeo nos próximos anos. Lembramos que o fabricante automóvel Biscione aspira tornar-se uma marca global diferenciada graças ao lançamento de novos modelos. Veremos assim que outras surpresas a histórica marca milanesa nos oferecerá nos próximos anos.