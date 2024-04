Steam, começa o FPS Festival: muitas ofertas em jogos de tiro

sobre vapor O dia começou Festival FBS com muito Ofertas Oferecemos uma ampla variedade de jogos de tiro para PC, desde clássicos até os produtos mais recentes. A iniciativa estará em vigor até às 19h00 do dia 22 de abril.

Divisão por tipos

A página do Steam FPS Festival também adota uma subdivisão em gêneros, por exemplo, atiradores militares (mas Call of Duty: Modern Warfare 2, apesar de estar na lista, não está claro), outros com temática de terror e aqueles voltados para PvE, como Far Cry 6 custa € 14,99 ou Rainbow Six: Extração por 9,99€.

Claro, não faltam erros (DOOM Eternal custa € 13,19 Entre os jogos de tiro multijogador…), mas em geral a lista de títulos oferecidos na atualização é longa: você pode consultar a lista visitando Esta página.