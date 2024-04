Xbox Game Pass: 5 dos 10 jogos mais populares estarão disponíveis no Steam no lançamento

Para ser mais preciso, os títulos em questão são os seguintes (entre parênteses está a sua posição no ranking “Mais Favoritos” do Steam, que você pode consultar na íntegra em este é o endereço ):

Conforme mencionado em X por Klobrille, Cinco dos próximos dez jogos mais populares Saída vapor Estará disponível no catálogo Passe de jogo para PC e Xbox O que mostra o enorme apelo do serviço da Microsoft também em 2024.

As últimas notícias do PC e Xbox Game Pass e o que está por vir

Harold Halibut

A maioria dos jogos mencionados acima, salvo imprevistos, devem chegar nos próximos meses de 2024. Mas mesmo olhando para as últimas semanas, o PC e o Xbox Game Pass foram enriquecidos com algumas adições muito importantes.

Por exemplo, Harold Halibut está disponível a partir de hoje, uma aventura verdadeiramente única que se destaca pela sua tecnologia gráfica stop-motion. Além do estilo gráfico refinado e único, o jogo também possui outras qualidades, como mostramos em nosso review.

Embora há algumas semanas o serviço da Microsoft tenha dado as boas-vindas ao Diablo 4. Falando em jogos da Activision Blizzard, o próximo jogo a entrar no catálogo pode ser Spyro Reignited Trilogy, de acordo com visualizações nos últimos dias. Verdade ou não, provavelmente saberemos nos próximos dias, se não já hoje, quando a Microsoft revelar os títulos que chegarão na segunda quinzena de abril.