É Sempre Mezzogiorno, chegou a façanha que todos esperavam: “O chef deve voltar”.

Fala-se de uma grande indiscrição intimamente ligada ao programa da loira Antonelina. “O chef deve voltar.”

Fabulous já existe há alguns anos Antonella Clerici Ele está encantando a multidão densa de Seus fãs Através de seu famoso programa transmitido pela Rai Uno durante as refeições É sempre meio-dia. Aqui, junto com seu jardim de infância Amigos chefsoferece uma quantidade incrível de Receitas cativantes Para então ser discretamente proposto de volta Nossas cozinhas.

Eles definitivamente são Muito diverso Eles variam, mesmo com certa facilidade, Da entrada à sobremesa. Então é sempre uma verdadeira refeição completa, Veteranos Por assim dizer também Telefonemas de casa Dos concorrentes que estão tentando Ganhe um grande prêmiotenta a sorte Jogos divertidos Sugerido pela transmissão.

Até agora Um bloqueio longo e estressanteQue apareceu em nossas vidas há 4 anos e permaneceu firmemente estabelecido em nossas mentes, outro programa de culinária foi transmitido. Vamos falar sobre Teste de cozimentoQuem o viu como um anfitrião Antonella Clerici Até a gravidez maravilhosa da qual ela nasceu a seguire então Elisa Isoardi.

Portanto, este último permaneceu no comando do poder Programa de culinária Até ao seu encerramento, após o qual demorou alguns anos até que recuperasse merecidamente o seu lugar ao sol na rede principal da empresa. Viale Mazziniaté a gestão Linha verde. entre Elissa E Antonela Há muito se espalha o boato de que havia uma forte rivalidade entre os dois, mas havia uma rivalidade entre eles Ele negou categoricamente tudo relacionado a ele.

É sempre meio-diaum programa muito popular entre chegadas e partidas

Podemos afirmar que com sua aparição na agenda de Rai Uno É sempre meio-dia Encheu o coração dos fãs de alegria Clero, mas também entusiastas da culinária televisiva. A verdade é que quem fala nesse sentido é… Avaliações de audiênciaque é sempre muito alto.

enquanto Antonela Ele sempre ficou parado, mas o mesmo não poderia ser dito dos outros amigos chefs, Como ela mesma gosta de apresentá-los. Na verdade, desde o início do programa na sua primeira versão até hoje, graças aos mais diversos motivos, temos assistido a diferentes idas e vindas. Participantes em aventais. Mas, por enquanto, as pessoas na web parecem pensar assim Ele se expressou Sobre um deles em particular.

“O chef deve voltar”, o público fala claramente

Desde então, tenho visto Importância praticamente Vitalidade da mídia social para Nível de mídia Hoje em dia, o programa também conta com um perfil oficial no Instagram, onde tudo é cuidadosamente documentado, assim como as novidades atraentes que você está prestes a ver na telinha. Aqui está um comentário Ele parecia ter acordado o O lado mais nostálgico Do jardim de infância mais leal.

“Chefe de cozinha Boosie “Tenho que voltar”, disse uma das usuárias que, aparentemente, não conseguiu esconder a saudade do belo passado Simone Bozziteve que sair devido às consequências Tratamento muito invasivo Ao qual ele se expôs. É portanto claro que, como muitos temiam, Eles não se esqueceram de jeito nenhum. neste ponto Antonelina ele mesmo SimãoDepois de saberem deste apelo, darão a sua resposta? Tudo o que nos resta é eu espero por!