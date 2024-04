Você deseja bloquear sites para alguns membros da família? Aqui está o procedimento a seguir

Bloqueio de sites, todos os passos a seguir – Planetcelulare.it

O procedimento a seguir para aplicar um filtro à utilização de determinados sites por menores

Aplicação de deuses Filtros para chamadas domiciliares Para evitar que menores, em particular, visitem websites cujos conteúdos se destinam a esse efeito Apenas para adultos, É essencial para sua segurança e crescimento adequado. Bloquear alguns sites é muito mais fácil do que você imagina, principalmente para quem usa… Sistema operacional Windows.

Sistemas de bloqueio para usuários do Windows

Existem sistemas eficazes Controles parentais gratuitos, já está integrado ao sistema operacional por meio do qual conteúdo impróprio pode ser bloqueado. Basta pressionar o botão Começa localizado na parte inferior da barra de tarefas e selecione o ícone de engrenagem por meio do qual você ativa as configurações.

Assim que o respectivo menu for exibido na nova janela, você deverá clicar no item “Conta” localizado no menu à esquerda. Feito isso, clique no ícone Família/Família e outros usuários e depois em “Adicionar Membro” para adicionar uma conta ao seu grupo familiar.

Tudo o que precisamos fazer é inserir a senha da nossa conta da Microsoft e clicar nos botões Entrar e Continuar. Devemos agora apontar quais contas são Microsoft Dos utilizadores aos quais deve ser aplicado o sistema de filtragem de controlo parental, introduzindo o endereço de email correspondente.

O procedimento continua clicando no botão “Avançar”, a seguir no item membro clicamos no botão “Convidar”. Se o usuário que queremos bloquear não possui uma conta Microsoft associada, vamos à opção “Criar conta” e a criança completa o procedimento “Filtrar”. Em qualquer caso, o guia do Windows será uma providência caso tenhamos alguma dúvida ou dúvida.

Uma vez concluída a respetiva ação, o Utilizador receberá um email para o endereço de email que indicou. Basta aceitar o convite e ingressar no grupo familiar. Depois de concluir este procedimento, você pode começar a aplicar todas as restrições necessárias aos conteúdos que queremos bloquear, conectando-se ao site Segurança Familiar da Microsoft.

Basta localizar a conta da criança e clicar no ícone. Em seguida, escolhemos a opção “Ir para visão geral” do menu. O menu será aberto borda Onde teremos que clicar na alavanca correspondente à opção de filtrar pesquisas e sites inadequados. Para ativá-lo, selecione Ligado.

Uma vez feito este procedimento corretamente, o menor não poderá acessar todos esses sites adultos. Se quisermos bloquear apenas alguns sites, podemos adicionar endereços relevantes a eles Sites bloqueados e listas de sites permitidos. No entanto, você deve saber que não pode bloquear ou aplicar filtros se a conta que deseja bloquear pertencer a um administrador do sistema.

Como aplicar restrições a usuários de Mac

Usuários também Mac Eles podem aplicar uma função de filtragem para evitar que menores acessem sites inadequados. Você precisa clicar no ícone da maçã mordida no canto superior direito da área de trabalho e, em seguida, selecionar “Configurações do sistema” no menu contextual que será aberto.

Você deve então configurar o grupo familiar corretamente selecionando sua conta na barra lateral e clicando no item “Em Família”. Feito isso, vá em “Configuração da família” ou “Adicionar membro” se esta for a primeira vez que usamos esta função.

Neste ponto, não há mais nada a fazer a não ser convidar um usuário via identificação da AppleOu crie um novo ID para o usuário ao qual queremos aplicar restrições. Concluída esta etapa devemos clicar no item “Tempo de uso“No menu à esquerda. Devemos então aplicar restrições à frase 'Membro da família' e depois configurar 'Tempo de tela' para o menor. Nesta opção podemos aplicar as restrições que pretendemos implementar.

Em seguida, seguimos este caminho: Configurações do sistema > Tempo de tela e selecionamos o usuário na lista de familiares. Vamos agora clicar no item “Conteúdo e Privacidade” e mover a alavanca para “Ativar” na opção “Conteúdo e Privacidade”. Agora selecione a seção “Conteúdo da Web” e selecione a opção “Restringir sites adultos”. Também podemos indicar uma lista bem específica de sites que queremos tornar inacessíveis.