Manor Lords: Experimentamos o jogo mais aguardado do Steam!

Mesmo que haja apenas um mapa no momento, cada jogo nos iniciará em uma área aleatória onde os recursos básicos também serão sempre distribuídos aleatoriamente. Cada recurso pode ser mais ou menos rico, portanto a expansão dos territórios será necessária se um desses recursos acabar. A fertilidade das diferentes terras também mudará. Mesmo que comecemos na mesma área, mais cedo ou mais tarde isso acontecerá e teremos que planear a aldeia de forma diferente com base em todos estes factores. Ao iniciar um novo jogo, e ao conquistarmos outra área, a área será colonizada por cinco famílias que montarão um acampamento temporário composto por barracas simples com dinheiro do tesouro. Este campo reduz a influência do jogador e em breve será substituído por casas reais, mas é essencial para começar.

Todos os homens da aldeia podem ser chamados às armas com um único clique. O que eles trazem para a batalha será determinado pelo papel que você decidir atribuir a eles e pelo equipamento disponível na cidade. Quando você cria um batalhão, todos os homens qualificados irão buscar armas e armaduras no armazém e as levarão para casa, prontas para uso. Se estes não existissem, teriam de se contentar com ferramentas básicas e naturalmente ineficazes. Para obter as armas, teremos que fabricá-las nós mesmos ou importá-las do exterior, o que é a opção (obviamente) mais cara. Para fabricar armas teremos que criar uma mina de ferro, construir uma fundição e transformar a casa em oficina de ferreiro. Quando damos uma especialidade a uma casa, a família que nela vive ficará para sempre associada à profissão escolhida. Se reservarmos uma casa num pomar de maçãs, os moradores cuidarão da terra e muito provavelmente construirão um banco de alimentos na área do mercado. Quando isto acontecer, a unidade familiar deixará de cuidar da aldeia e, portanto, não ajudará mais na logística ou na construção de novos edifícios.

Falando em pub: para poder funcionar é preciso cerveja, e para a cerveja é preciso cultivar cevada que, ao ser processada, se transformará em cevada que será transportada até a casa do mestre cervejeiro (uma das especialidades). A agricultura, como você pode ver, é um elemento muito importante nos senhores senhoriais, assim como o é nos tempos modernos. Os capítulos afetarão a progressão dos campos, bem como o uso de recursos Pela população. Algumas fontes de abastecimento, como as frutas vermelhas, serão reabastecidas durante a primavera, enquanto no inverno será necessariamente necessário aproveitar o que foi colhido nos meses anteriores. Você também pode contar com o comércio, com os mercadores viajando a pé até que haja cavalos suficientes na cidade, bem como com a troca de recursos entre nossas aldeias.

Neste contexto, devemos também levar em conta que para possibilitar as especializações domésticas é necessário respeitar alguns padrões: para criar galinhas e cabras basta comprar animais, mas para criar artesanatos mais elaborados é preciso aperfeiçoar esses animais. Elevado a um nível superior. Em Anno, para nivelar uma casa é necessário dotá-la de serviços básicos: algumas coisas à venda no mercado, a presença de uma igreja bastante grande e, claro, a partir do segundo nível também uma taberna. As casas em Manor Lords podem atingir o terceiro nível, mas essas casas podem aumentar no futuro, proporcionando casas mais avançadas.

Extensão de poder

As estações afetariam o cultivo dos senhores senhoriais

Poderemos construir uma vila em cada uma das regiões que compõem o mapa do jogo, mas algumas coisas mudarão dependendo do modo que você escolher. no momento Manor Lords oferece três maneiras diferentes de jogar: Rising to Prosperity simplesmente nos desafia a alcançar a classificação Big City e depois ir para o modo Endless, depois há o modo Restore Peace onde teremos que vencer todas as regiões, e finalmente há o modo On the Edge onde teremos que alcançar o máximo, resistindo aos constantes ataques inimigos. Nosso modo favorito acaba sendo o segundo modo que permite obter uma boa dose de pressão dos inimigos e bastante tempo disponível para construir vários centros populacionais diferentes garantindo que eles se apoiem uns aos outros. Os inimigos podem ser bandidos que por vezes roubam os nossos recursos, pelo menos até serem eliminados, e os nossos pares com quem também podemos estabelecer relações diplomáticas.

Esses oponentes terão forças próprias e poderão ser combatidos, mas não estarão fisicamente presentes com suas cidades no mapa. Isso é bom, porque no final quem tem que construir somos nós, e ruim, porque vemos que a mecânica está em construção. As batalhas são divertidasAs tropas se acumulam com muita facilidade, mas é possível emitir vários comandos que não esperaríamos ver em um jogo focado em outras coisas. Apenas um exemplo: gostávamos de poder escolher se as nossas forças deveriam tentar avançar durante o combate ou recuar estrategicamente. Além dos nossos homens para defender aldeias ou atacar quaisquer ameaças Também é possível pagar dinheiro a mercenáriosMas tenha cuidado: se você não fizer a oferta pré-determinada, eles poderão fugir nos momentos mais cruciais.