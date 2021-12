A queda da Babilônia apóia a língua italiana? Resposta da página Steam – Nerd4.life

PlatinumGames, uma equipe de desenvolvimento amada dedicada a jogos de ação, compartilhou novas informações sobre o Steam em queda da Babilônia. Através da página do produto do jogo podemos descobrir, por exemplo não suportará italiano de qualquer forma.

a Página de produtos Fall Steam da Babylon Isso nos permite ver que o jogo não incluirá a língua italiana nem como dublagem, nem como palavras. Nossa linguagem é completamente ignorada.

A queda da Babilônia será dele dobragem Nos seguintes idiomas:

Finalmente, aqui está um arquivo Idiomas suportados por texto e interface A queda da Babilônia:

Einglish

francês

alemão

japonês

Para a maioria Jogadores italianosPortanto, a única maneira de jogar a queda da Babilônia é escolhendo o idioma inglês. Temos certeza de que não serão boas notícias para muitos.



Cena da queda da Babilônia

No julgamento da queda da Babilônia, explicamos a vocês: “A experiência da queda da Babilônia nos deixou com um gosto ruim na boca. PlatinumGames ainda parece estar em um estado embrionário e, o mais esperado de todos , tem um sistema de combate simplificado., que de forma alguma teve sucesso em melhorias de jogabilidade impressionantemente lentas e pobres em relação aos produtos aos quais estamos acostumados na casa japonesa. Não temos ideia de quais problemas de produção levaram a esse resultado, mas um a coisa é certa: este jogo tem que ser completamente transformado antes do lançamento, ou realmente arrisca uma vida curta. De nossa parte, só podemos esperar por uma revolução futura. ”