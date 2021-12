Legacy é o novo software de gerenciamento de Peter Molyneux baseado no novo blockchain e criptomoeda – Nerd4.life

22Cans, o estúdio que ele fundou Peter MolinoAnunciado o autor de Fable 2, Black & White e Popolus legadoUm novo jogo de gerenciamento baseado em Ethereum Blockchain, com a compra de um terreno digital na forma de NFT (LAND) e uma nova criptomoeda, LegacyCoin.

Legacy estará disponível na plataforma Gala Games durante 2022. No comunicado oficial à imprensa, ele foi descrito como um título inovador que revolucionará os jogos baseados em blockchain. o jogo Ele vai nos colocar na pele de um empresário e “dá aos jogadores a oportunidade de construir seus próprios negócios, projetar seus próprios produtos a partir de uma ampla gama de possibilidades e criar um império de negócios que o mundo nunca viu antes”. Também será possível entrar em negociações comerciais entre jogadores, participar em competições e eventos com o recebimento de “grandes prêmios”, cujos detalhes ainda são um mistério.

O objetivo do jogo é justamente criar um negócio de sucesso, transformando a pequena cidade onde nossa empresa está localizada em uma grande cidade industrial. Tudo isso também permitirá que os jogadores ganhem dinheiro real, se quiserem. Conforme descrito no comunicado à imprensa, os jogadores que recebem um arquivo terreno virtual (Land NFT) será capaz de iniciar seu próprio negócio de blockchain no Legacy e administrar seu negócio como em um verdadeiro mercado livre.

Detalhes a esse respeito são escassos no momento, mas pelo que aprendemos, empreendedores virtuais poderão emprestar chave legada Para outras pessoas que desejam iniciar um negócio Legacy, tornando-os seus parceiros de negócios e, em troca, obter uma porcentagem dos LegacyCoins que ganharão.

Como mencionado acima, o LegacyCoin É a moeda virtual do jogo baseada na blockchain Ethereum que pode ser obtida por meio de “eventos competitivos” e muito mais. Eles podem ser gastos de várias maneiras, como na compra de Chaves Legadas, troca no jogo, compra de itens NFT e muito mais para desbloquear.

Infelizmente, no momento, 22Cans não lançou um trailer ou vídeo de gameplay de Legacy que nos permita entender melhor a visão de Peter Molyneux para seu novo jogo. Acima você encontrará algumas imagens do lançamento pré-alfa de 2019, mas gostaríamos de enfatizar que ao longo dos anos o jogo poderia ter mudado drasticamente.