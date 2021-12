Final Fantasy 7 Remake Intergrade para PC, preço de € 80 removido da Epic Games Store – Nerd4.life

discuta muito o preço A partir de Final Fantasy 7 Remake Intergraded para cada computador, no valor de 80 euros, parece que foi Remoção A partir da página do jogo na Epic Games Store, que não está relatando no momento.

Sabemos que a Square Enix fixou o preço de Final Fantasy 7 Remake e Forspoken para PC em € 80, mas enquanto o último título ainda tem esse indicador, algo mudou claramente para Final Fantasy. O editor repensou isso?

A mudança foi feita muito recentemente e ainda não há detalhes a esse respeito, a tal ponto que poucos perceberam nas redes sociais, mas existe a possibilidade de que as inevitáveis ​​polêmicas decorrentes dessa decisão tenham levado a Square Enix a reavaliar o caso .

Na verdade, estamos falando sobre o desvio de um jogo que foi originalmente lançado no PS4 no ano passado e depois lançado no PS5 com uma versão Intergrade há alguns meses, mas no PC vai quebrar uma tradição de preço estabelecida.

Também pode ser que o desaparecimento do preço seja um simples engano e que seja nas próximas horas Página do produto na Epic Games Store Como estava: agora, ninguém pode prever o que vai acontecer, mas apenas alguns dias antes do lançamento, pois está definido para 16 de dezembro.

Enquanto você espera para entender como os eventos se desenrolam, refresque sua memória com nossa análise do Final Fantasy 7 Remake Intergrade.