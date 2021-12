Switch, o console mais vendido de todos os tempos? – bolsa Lakito

É bom lembrar quantos sistemas foram privilegiados durante sua existência para poder esperar muito mais. O Switch até março terá ultrapassado cem milhões de consoles vendidos, mas ainda – provavelmente – estará abaixo de 110, embora não por muito (não esqueçamos que no final de janeiro, ele chegará Pokémon Legends: Arceus ) O Nintendo DS teve um ciclo de vida bastante tradicional: um arco perfeito. Começou devagar, teve uma alta sem precedentes e uma baixa final – também devido ao Nintendo 3DS, e o consequente desligamento do lado do software – de forma bastante abrupta. Playstation 2 Ao contrário, ele alcançou resultados muito bons durante sua vida; Mas ainda mais extraordinário – proporcionalmente – uma vez que o PlayStation 3 foi lançado, que é o período em que colocou milhões de consoles, e se manteve no mercado – com sucesso – além do ciclo de vida básico da plataforma (tanto em termos de suas vantagens e desvantagens) e Playstation 3).

Quando o Wii cruzou a linha de vender cem milhões de consoles, ele estava no fim de sua carreira. Não é um console comparável ao Switch, em termos de desempenho, marketing e versões, o que estamos interessados ​​em enfatizar é que para um híbrido Nintendo, os 100 milhões serão apenas mais um passo no caminho dele, por enquanto, há nenhum vislumbre do fim. os dois O mais vendido de todos os tempos São o Nintendo DS e o PlayStation 2, praticamente emparelhados, com uma ligeira vantagem em relação ao sistema Sony: ambos colocam mais de 150 milhões de unidades, e menos de 160. Então, falando apenas em termos comerciais, esse é o objetivo a ser alcançado, se o switch deve se tornar a plataforma de maior sucesso de todos os tempos.

Switch, durante a Black Friday, gravou na Europa alguns Vendas pendentes . De acordo com alguns, com parâmetros um tanto questionáveis, pode ser Mais popular de todos os tempos . Uma estatística sem sentido, mas que mostra bem o “estado de forma” da plataforma: em março próximo cinco anos É certo que o Switch estará no mercado e seu sucesso ainda está próximo do fim.

A Nintendo não tem pressa em lançar o próximo console, no qual já está trabalhando, mas a própria empresa o define como chegando em “20xx”: em suma, uma nova plataforma, com características ainda desconhecidas, que será comercializada pela o final do século. Nunca saberemos se Nintendo Switch Pro Já está lá antes (muitos rumores sugerem) ou se ainda estiver em software (difícil): Claro, a Nintendo quer experimentar a “última parte” da existência do Switch ao máximo e aproveitar ao máximo seus quase cem milhões de unidades em todo o mundo.

Não sabemos o quanto o Nintendo Switch OLED prolongará a vida útil da plataforma; No Japão, talvez também por falta de estoques, ainda não substituíram o modelo básico. a 2021 Nem vai ser 2020, o melhor ano – comercialmente – para o console, com quase trinta milhões de unidades vendidas, mas não é nem uma queda brusca, pelo contrário: Salvo as surpresas, será o segundo ou terceiro melhor ano no switch. Tudo sem saída surpreendente, nos doze meses em que projetos historicamente associados ao EPD 7 encontraram amplo espaço, como por exemplo WarioWare: Get It Together! e Medo de Metroid (Ao lado de Monster Hunter Rise)



Em relação às versões desenvolvidas internamente, não há dúvida sobre isso Ano mais inesquecível Foi a primeira de 2017 e é uma das melhores da história da empresa (por falar em qualidade e quantidade). Aqui, muitas das equipes que tornaram esses doze meses únicos, entretanto, não publicaram mais nada; É muito provável que entre março de 2022 e março de 2023, muitos deles retornem à frente: equipe The Legend of Zelda, equipe Super Mario, equipe Mario Kart, equipe Splatoon e Monolith Soft. Ao qual deve ser adicionado Ubisoft Milan, com Mario + Rapids faíscas de esperança (Por David Soliani, de Davide Soliani “> Fizemos uma entrevista anos atrás), e Bayonetta 3.



Nem todas essas equipes aparecerão necessariamente, não necessariamente com os deuses sequela: Mas alguns títulos, como Splatoon 3, pode ser um dado adquirido. Outros também provavelmente serão adiados, de forma estratégica, até que tenham 2023; Afinal, não é mais necessário lançar um canhão após o outro, como em 2017, para implantar o console após o lançamento.

Publicado no mesmo ano The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 E o próximo Super Mario pode ser um exagero – mas qual vai ficar de fora? O primeiro foi anunciado para 2022 e está em desenvolvimento há cinco anos; O segundo irá para lançar escolta Do filme animado.

Então, para a Nintendo, será um arquivo Big 2022: Não sabemos seu tamanho, mas ainda estará um ano acima da média. Não só isso, mas seria o melhor “sexto ano” para o console Nintendo por gerações: ultimamente, este ano tem sido muitas vezes uma aposentadoria (em consoles de sucesso, porque o Wii U, por exemplo, nunca apagou sua quinta vela) . Tudo graças ao console híbrido, que aproveitou toda a potência interna.