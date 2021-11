Muitas falhas no Xbox Series X, jogadores irritados – Nerd4.life

Chegando às lojas em 19 de novembro, Battlefield 2042 Desde ontem, está disponível em acesso antecipado para quem comprou a Gold ou Ultimate Edition. Nas últimas horas, muitos reclamaram Acidentes em andamento com versão Xbox Xbox X.

como declarado KotakuO problema foi relatado no fórum oficial do Battlefield, com tema personalizado Cheio de relatórios. Alguns jogadores estão reclamando de travamentos em outras plataformas também, mas o Xbox Series X parece ser o mais afetado no momento.

Alguns usuários afirmam que o Battlefield 2042 tem travado constantemente desde o lançamento do Early Access, e outros afirmam que só podem jogar por alguns minutos antes Console desliga solidão.

Representantes da EA e da DICE intervieram no tópico e fizeram todo o possível para ajudar os jogadores, mas as soluções propostas, como garantir que o console fosse atualizado para o firmware mais recente, não levaram a resultados tangíveis.

Vários usuários do Reddit também estão reclamando de travamentos no Battlefield 2042 na Série X.

“Joguei dois jogos com meus amigos. Não tive problemas por pelo menos 10 minutos, então no próximo jogo, bum, meu Xbox Series X desliga sozinho. Eu o reiniciei, mas não consegui voltar ao jogo. Festa por algum motivo estranho ”

“Este é um problema sério que precisa ser resolvido. Quando você não consegue nem completar uma partida e seu console desliga sozinho, isso é ruim.”

Alguns comentários no Reddit “Não paguei $ 120 só para travar o jogo e voltar ao painel após cada jogo”.

Na verdade, este é um problema muito sério, mas que os desenvolvedores de DICE devem ser capazes de resolver antes lançamento global Battlefield 2042, agendado para 19 de novembro.

No entanto, nos colocamos no lugar de quem passou € 99,99 para Ouro ou € 119,99 para a Ultimate Edition, que entre outras vantagens nos permite chegar ao jogo completo com uma semana de antecedência, podemos entender sua raiva e frustração.

Se você ainda não fez isso, recomendamos a leitura da versão beta do Battlefield 2042 mais recente em análise.