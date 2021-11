A taxa de quadros no PS5 é pior do que a versão PS4 Pro, para Digital Foundry – Nerd4.life

beta anel elden, no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S. fundição digital Ele analisa o jogo e nota um detalhe interessante: A versão PS4 Pro – quando reproduzida com compatibilidade retroativa no PS5 – tende a ter taxa de quadros Mais estável do que a versão PS5 original.

Especificamente, para relatar informações Thomas Morgan, colaborador da Digital Foundry. Morgan afirmou, em um tweet, que você pode ver abaixo: “Uma rápida fatia de nossa análise beta do Elden Ring. O jogo roda no PS5 neste caso. Jogar a versão PS4 Pro via compatibilidade com versões anteriores no PS5 parece obter desempenho a 60. FPS Muito mais suave do que a versão original do PS5 (em ambos os modos). Ainda é um trabalho em andamento e teremos muito a dizer. ”

Basicamente, a versão “mais antiga” parece ser a melhor. Mas sejamos cuidadosos, estamos falando apenas de desempenho taxa de quadros, não todo o setor visível. A diferença – que é vista pela imagem do tweet como um único quadro – é provavelmente devido ao fato de que a versão PS5 do Elden Ring tem mais detalhes e efeitos na tela.

Também lembramos que a Digital Foundry ainda não é uma análise completa. Este pode ser um problema específico de certas regiões. Teremos que aguardar uma opinião final antes de fazer a avaliação. Enquanto isso, você pode ler nosso artigo: Elden Ring Tentamos testar a rede anteriormente: Aqui está o que pensamos.