Descubra um buraco negro escondido em um aglomerado de estrelas – espaço e astronomia

Descubra um buraco negro escondido em um aglomerado de estrelas: esta é a primeira vez que um buraco negro foi descoberto fora da Via Láctea através dos efeitos de seu campo gravitacional em uma estrela e abre novos horizontes. Para descobrir, graças ao Very Large Telescope do European Southern Observatory (Vlt – Eso), foi um grupo internacional liderado por Sarah Saraceno da Liverpool John Moores University, no qual o Observatório Astrofísico de Palermo do Instituto Nacional de Astrofísica também esteve envolvido. (INAF), cujos resultados são publicados nos Avisos Mensais da Royal Astronomical Society.

“Mais ou menos como Sherlock Holmes perseguindo um criminoso caçador de insetos, observamos cada estrela neste aglomerado usando uma lupa para procurar evidências de buracos negros sem vê-los diretamente”, explicou Sarasino. Criminal ‘: um buraco negro 11 vezes a massa do Sol, e sua presença dentro do aglomerado de estrelas NGC 1850 altera a órbita de uma grande estrela próxima. Definir um buraco negro é uma tarefa muito difícil, apenas nos últimos anos foi possível fazê-lo com certeza, aprendendo sobre as emissões de raios X que ocorrem em determinados estágios ou através das ondas gravitacionais geradas quando os buracos negros se fundem ou incluem uma estrela de nêutrons. O novo método desenvolvido pela equipe de Sa Saracino agora abre novas possibilidades importantes para a observação de buracos negros: “Este é apenas um dos ‘criminosos procurados’, mas quando você tem alguém está a caminho de descobrir muitos outros.”

O reconhecimento dos efeitos dos buracos negros na órbita de estrelas próximas é possível graças aos dados coletados em cerca de dois anos pelo instrumento Muse (Multi Unit Spectroscopic Explorer) instalado no telescópio Vlt no deserto do Atacama chileno. “Moses – comentou Sebastian Kaman, do Liverpool Institute of Astrophysics e um dos autores do estudo – permitiu-nos observar regiões muito populosas, como o interior de aglomerados de estrelas e analisar a luz de todas as estrelas nas proximidades. Daqui obtivemos informações sobre milhares de estrelas de uma só vez, pelo menos 10 vezes mais do que podemos obter de qualquer outra máquina. ”