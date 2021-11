Demonstração multiplayer e campanha esperada amanhã, para outro boato – Nerd4.life

aura infinita Pode ser lançado mais cedo, pelo menos no que diz respeito ao seu componente multijogadorComo abundam os rumores de que eles querem lançar amanhã cedo, 15 de novembro de 2021, por ocasião da celebração do 20º aniversário do Xbox, durante o qual também será lançado Ver campanha único jogador.

As pistas agora estão se multiplicando, mesmo que continuem simples RumoresApós os primeiros rumores de uma saída abrupta anterior, que surgiram de vários supostos insiders, Pringles também começou a confirmar – ou algo parecido – a possibilidade de um lançamento antecipado, dada a contagem regressiva da empresa para amanhã.

Além disso, nas últimas horas alguns deuses também apareceram Atualizações Dúvidas sobre Halo Infinite no Steam, que parece estar se preparando para algo novo que está por vir, além disso, parece que os desenvolvedores do jogo multiplayer Halo Infinite estão jogando atualmente 343 indústrias, com servidores parcialmente abertos e algumas atividades online registadas nestas horas.

Em um ponto também parecia que o jogo multiplayer deveria ser atrasado, mas sempre agendado para novembro, então outras vozes falaram de um patch imediato, colocando tudo de volta nos trilhos para um lançamento em 15 de novembro de 2021 ou amanhã.

Ainda deve ser considerado apenas um boato, mas a teoria para a qual esses boatos convergem é que o jogo multiplayer Halo Infinite, junto com uma demo da campanha single-player, pode ser lançado amanhã, 15 de novembro, em cru 18:00 Italiano. Veremos, mesmo que a pergunta ainda seja altamente questionável.