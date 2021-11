NOE Chief fala sobre Joy-Con Drift – Nerd4.life

o Presidente da Nintendo of AmericaDoug Bowser, em uma entrevista recente ao The Verge sobre o trabalho que a Nintendo está fazendo para resolver um problema o ponto subordinar Joey Con. Segundo ele, a empresa está constantemente aprimorando seus controladores de console híbridos, com base no consumo das unidades enviadas para o serviço.

Bowser também fez questão de reiterar que as versões Joy-Con de Modelo OLED, o último a chegar ao mercado, agora é igual aos outros modelos, só para deixar claro que a Nintendo não descansou sobre os louros com esse problema.

Resumindo, a batalha contra a deriva do Joy-Con vem acontecendo desde o lançamento do console e a Nintendo certamente não quer parar.

Durante anos, a casa de Mario evitou comentar sobre a tendência da Joy-Con, embora eles tenham sido até mesmo objeto de uma ação coletiva. Apenas recentemente, com o lançamento do modelo OLED, ele se abriu mais e começou a procurar os jogadores para tranquilizá-los e explicar o que ele realmente está fazendo para resolver o problema.

O Nintendo Switch continua sendo um console de muito sucesso, que felizmente está caminhando para vender cem milhões de unidades.