Red Dead Redemption 3 está em desenvolvimento há dois anos: um vazamento ou um simples bug?

Independentemente do caos causado por mais de Grand Theft Auto, a trilogia: estreia complicada da edição definitiva No mercado de brinquedos, a visão da comunidade gera mais loucura sobre as atividades de jogos de rock.

Mas o que exatamente causou essa fermentação? Bem, no centro das atenções, não encontramos nada além de uma referência a um suposto Red Dead Redemption 3, visto no perfil LinkedIn Funcionário da empresa de software. Especificamente, o principal programador de inteligência artificial Simon Bar, que faz parte da equipe Rockstar Games há mais de sete anos, declara em seu perfil profissional que pode se gabar “Dois anos de experiência liderando uma equipe de IA de veículos ao longo do ano Desenvolvimento RDR3 e outros projetos“

Simon Barr continua dizendo que contribuiu para o desenvolvimento dos seguintes jogos que já foram lançados: GTA V Next GenE GTA V: Roubo NS Red Dead Redemption 2. Entre os cargos ocupados pelo programador, encontramos funções programador de inteligência artificialEntre 2014 e 2016, Programador Sênior de Inteligência Artificial, entre 2016 e 2018, e finalmente Programador de IA líder, posição assumida em 2019 e atualmente ainda está ativa. Lembramos que 2018 coincide com o ano de publicação Red Dead Redemption 2: Isso imediatamente após o trabalho em um Red Dead Redemption 3?

Uma possibilidade que não pôde ser descartada com antecedência, mas no momento não encontra nenhuma confirmação oficial. Ao tomar todas as precauções, pode-se presumir que há um ligeiro erro de digitação na expressão “RDR3Mesmo que as referências de tempo que Simon Parr apontou coincidam com o lançamento de um novo projeto na Rockstar Games em 2019. Só temos que esperar para saber mais!