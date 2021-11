O vídeo compara as versões PS5 e Xbox Series X | S e PC – Nerd4.life

Poucos dias após o lançamento global de Battlefield 2042O canal do YouTube ElAnalistaDeBits publicou um arquivo Vídeo Que compara versões de gráficos e desempenho PS5 e Xbox Series S | X e PC De um atirador da EA e DICE.

A versão para PC que vemos no filme funciona com o RTX 3080 usando DLSS no modo de qualidade. Em termos de resolução, Xbox Series X e PS5 chegam a 2160 p Com a reconstrução temporal, o treinamento Xbox Series S si ferma a 1260p.

De acordo com relatórios do ElAnalistaDeBits, todas as versões do Battlefield 2042 estão rodando em 60 quadros por segundo: Na Série S, a taxa de quadros é granito, enquanto no PS5 e Xbox Série X tem algumas quedas ocasionais, e é mais frequente no console Sony.

PS5 é o console com a melhor execução de reconstrução temporal, com visuais um pouco mais nítidos do que a série X, mas inferior à versão para PC com DLSS ativo. As luminárias no Xbox Series X e PS5 são praticamente idênticas, mas em alguns casos, o console da Sony conseguiu ficar muito próximo da qualidade da versão para PC. Por outro lado, a série X possui reflexos de alta qualidade e um filtro anisotrópico.

Além das diferenças gráficas, ElAnalistaDeBits afirma que todas as versões do Battlefield 2042 estão bem otimizadas.

O Battlefield 2042 estará disponível em todas as plataformas a partir de Sexta-feira 19 de novembroNo entanto, os jogadores que adquirirem as Edições Gold e Ultimate já podem jogar por alguns dias no Acesso Antecipado, assim como os assinantes do EA Play e Xbox Game Pass que podem experimentar o jogo por 10 horas. No momento, parece que o atirador DICE está tendo sérios problemas com o Xbox Series X, com os jogadores reclamando de vários travamentos no console da Microsoft.