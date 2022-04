O vídeo mostra que é possível terminá-lo sem andar – Nerd4.life

ymfah, um YouTuber popular com mais de 970.000 inscritos, criou um vídeo explicando como isso é possível. Complete Dark Souls 3 sem nunca andar. O desafio, além de muita paciência, exige o uso de armas, habilidades e estratégias de exploração específicas.

Em primeiro lugar, vamos decidir qual Regras básicas: O personagem de Dark Souls 3 não pode ser feito para andar, ou seja, não pode usar entradas de movimento (stick analógico esquerdo ou WASD, nem mesmo outras teclas por reset, é claro). Todo o resto é permitido, mas esta regra cria “problemas”. Em primeiro lugar, não é possível fazer rolos que exijam a direção do movimento. Escadas que exigem movimento de “subir” e “descer” também não podem ser utilizadas.

Antes de chegarmos a este ponto, o problema é simplesmente Transferir. A solução do ymfah é usar uma arma curta, as facas, que permitem avançar um passo a cada tiro. Além disso, eles têm a capacidade de se mover rapidamente, o que lhes permite fazer um movimento na direção em que estão voltados. Para mudar de direção, você pode usar o bloqueio ou arco dos inimigos, que ao mirar muda a direção que o personagem de Dark Souls 3 enfrenta.

O vídeo é muito longo para comentar cada movimento e cada estratégia de combate. Em média, um personagem deve ser Explorar alguns “truques” Como envenenamento à distância para eliminar inimigos específicos sem torná-los agressivos, ou usar feitiços e anéis para se tornar quase completamente invisível e silencioso e derrotar inimigos específicos. Além disso, Dark Souls 3 permite que você supere uma queda fatal se, ao ativar a magia anti-queda, você sair do jogo rapidamente ao cair no chão. Em vez de voltar para o fogo, reiniciar o jogo mostra onde você caiu, mas ainda está vivo.

Também, pode ser usado habilidade especial De um arco para atacar certos chefes de fora do nevoeiro, para eliminá-los com segurança ou, em um caso, bloquear sua IA e poder entrar e derrotar o inimigo sem reação. Uma das passagens mais difíceis se conecta à capital profana e à parte superior de Lothric – ambas as áreas em Dark Souls 3 exigem o uso de uma escada para chegar. Neste caso, ymfah, em conjunto com um segundo jogador que deveria ser uma versão invasora, usa um bug – dito trivialmente – que retira a gravidade do jogador e permite que ele use os polígonos do ambiente para mudar sua posição verticalmente e então começar a voar e superando certas áreas, até que você derrote um chefe do subsolo.

YouTube Não derrote todos os chefes, especialmente os do primeiro DLC, pois há muitas escadas, mas no geral consegui vencer a maioria de Dark Souls 3 sem liberar nenhuma entrada de movimento. Este é um feito impressionante, tanto na prática quanto porque exigiu uma extensa pesquisa para encontrar estratégias viáveis.

Se você gosta de desafios, o velocista Elden Ring terminou em menos de 13 minutos.