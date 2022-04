Problema resolvido usando o sinal de vídeo da Crew Dragon Endeavor, a bordo dos quatro primeiros “turistas” espaciais

Um pouco de suspense a bordo Crew Dragon Endeavor da missão Axiom-1. O problema do primeiro turista espacial foi resolvido em poucos minutos. A 20 metros da estação espacial havia Problema de sinal de vídeo Isso permite que a estação espacial veja a parte central do ônibus espacial e, assim, acompanhe todos os aspectos da manobra de ancoragem. Todos os outros sistemas a bordo do Crew Dragon, que o tornaram conhecido pela NASA, estão funcionando regularmente. O problema foi resolvido e a manobra de atracação foi concluída. A manobra terminou pouco depois. No entanto, o ônibus espacial tinha combustível para permanecer nesta posição por duas horas. A bordo está o comandante Michael Lopez Allegria, ex-astronauta da NASA, junto com Larry Connor, o canadense Mark Pathy e o israelense Eitan Stipe.

Ontem começou a primeira missão tripulada totalmente privada à Estação Espacial Internacional (ISS). Gerenciado pela Axiom Corporation no Texas em associação com NASApartiu de Cabo Canaveral com seus quatro passageiros a bordo do ônibus espacial Crew Dragon ‘Endeavour’, movido a Falcon 9 . foguete da SpaceX. O lançamento ocorreu da plataforma histórica 39A, não muito longe do declive em que o veículo da missão Artemis aguarda para retomar os testes na Terra: desde 2009, dois lançadores não estavam próximos na base espacial dos EUA.

Ele orgulhosamente afirmou que era “o renascimento da jornada do homem ao espaço”. Kathy Luders, Chefe da Diretoria de Operações Espaciais da NASA. Há dez anos, quando a agência espacial norte-americana lançou Programa de Tripulação Comercial (O programa de voo comercial visa facilitar o transporte da tripulação para as pessoas), “Imaginávamos empresas privadas servindo a órbita terrestre baixa. E agora aqui estamos – adicionamos Lueders no Twitter – com o renascimento do voo humano no espaço perfeitamente ilustrado com a missão especial Ax-1!” O mesmo entusiasmo também para o chefe da NASA Bill Nelsonque comentou: “Que lançamento histórico!”.

A missão Axiom 1 marcará o sexto lançamento de teste da cápsula SpaceX tripulação do dragão O segundo voo comercial completo em órbita após a missão Inspiration4 de setembro passado e a primeira visita comercial completa à estação espacial. De fato, 11 “turistas espaciais” visitaram a Estação Espacial Internacional nas últimas duas décadas, como parte de acordos comerciais comagência espacial russa (Roscosmos), todos eles foram acompanhados por astronautas profissionais. “Esta provavelmente será a primeira de centenas de missões que virão nas próximas décadas”, comenta. Mike SuffrediniCEO da Axiom Corporation, “Estaremos ocupados construindo nossa estação espacial comercial e prestando serviços em órbita terrestre baixa.”