O que fazer se a transmissão digital terrestre não estiver funcionando? Existe uma solução gratuita

entre Canais de TV altos, os ajustes serão feitos várias vezes e assim por diante, agora é do conhecimento de todos que a terra digital pode ter alguns problemas. Aí vem a pergunta clássica: O que fazer se a transmissão digital terrestre não estiver funcionando? Bem, podemos ter encontrado uma solução interessante.

De facto, muitas pessoas têm agora uma ligação à Internet em casa que permite reproduzir directamente os conteúdos (pense num ficheiroAmpla disseminação de serviços como Netflix na Itália, embora os resultados que Reed Hastings esperava não se concretizaram). Neste contexto, seria útil encontrar Serviço “Coleções” transmissão ao vivo de todos os canais de TV italianos, inclusive local, para que você possa assistir a transmissões ao vivo pelo navegador ou dispositivos móveis, certo? Nós temos o que é certo para você.

referir-se portal de sonhos de TVdisponibilizando a transmissão ao vivo do ben para os usuários de forma totalmente gratuita 958 estações de TV de todo o mundo. Entre outras coisas, é um projeto que se concentra estritamente em nosso país, já que a maioria dos canais de TV em questão são italianos, como você pode ver em Página dedicada para TVdream Itália.

O serviço é uma espécie de “contêiner”, que então se refere aos canais oficiais para se beneficiar da transmissão ao vivo. Ou seja, alguém pensou muito bem em “agrupar” O mundo da TV italiana em um só lugar, no entanto, tornando-o utilizável em uma conexão com a Internet. Em suma, você entende muito bem que pode ser uma boa solução, mesmo naqueles momentos em que a transmissão digital terrestre é uma “dor de cabeça”.

Neste momento, você pode estar se perguntando O que a TVdream oferece em termos de TV localdesde então claramente Soluções para assistir aos principais canais de TV italianos na web Certamente não falta, mas o “problema” são as pequenas emissoras. Bem, na verdade, como também explicamos em nosso estudo aprofundado sobre Como assistir TV local onlineO serviço oferece muitas possibilidades nesse sentido.

É claro que, em alguns casos, o conteúdo mais recente carregado na web é simplesmente veiculado por emissoras individuais (por exemplo, vídeos no YouTube), pois nem todos os canais de TV locais têm uma transmissão oficial ao vivo na web, mas, caso contrário, são Vários canais disponíveis para todas as 20 regiões italianas.

Na verdade, você só precisa entrar em contato página de regiões do TVdream Para você dar uma olhada Propostas mais interessantes para onde você mora. Você é de Veneto e quer assistir Rete Veneta ou TVA Vicenza? pode ser realizado. Você é da Puglia e assistiria à TV TeleRadioErre ou Mediaterranea? É possível. Claro que o que foi mencionado são apenas exemplos, mas você percebe que pode ser uma possibilidade interessante para mais de um.

A propósito, TVdream também possui aplicativo móvelcomo também explicamos em nosso estudo aprofundado sobre Como assistir TV no Android. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em Loja de aplicativos do Google E deLoja de aplicativos da Apple. Certamente é um projeto menos conhecido, mas considerando os problemas recentes com o meio digital, pareceu interessante aprofundá-lo.