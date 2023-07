É por isso que você faz um acordo na Monclick

Comigo liquidação de verão A economia da Monclick é garantida em milhares de produtos com a melhor tecnologia. Aproveite agora, antes que esta Best Buy fique sem estoque em nenhum momento. Hoje destacamos uma oferta decididamente vantajosa a um preço embaraçoso. Compre Samsung Galaxy S23 por apenas € 779,99em vez de 979 euros.

Com Monclick você tem um entrega grátis É rápido. Assim, em poucos dias você o receberá diretamente em sua casa ou no endereço indicado antes do check-out. Além disso, você também pode decidir pagar em 3 parcelas convenientes taxa zero Desde apenas 266,66€ por mês. Selecione PayPal ou Klarna como seu método de pagamento e receba instantaneamente microcrédito sem juros.

Samsung Galaxy S23: o topo de gama por excelência

com o Samsung Galaxy S23 com capacidade de 128 GB Você realmente pode fazer tudo sem diminuir a velocidade. Tudo é particularmente fluido graças ao processador Núcleo octa Sua última geração garante excelente desempenho mesmo sob pressão. o 8GB de RAM Ele permite o gerenciamento limpo e eficiente de vários aplicativos ao mesmo tempo, para multitarefa limpa e eficiente.

Claro que não podemos esquecer o show Tecnologia dinâmica AMOLED 2X Que, com uma diagonal de 6,1 polegadas, sempre oferece imagens coloridas superiores e detalhes especiais. câmera principal de 50 megapixelscombinado com hardware de última geração e sistema de gerenciamento de software, permite fotos que sempre correspondem à situação do nascer ao pôr do sol. Compre agora por apenas € 779,99em vez de 979 euros, na Monclick.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preços após a publicação.