Whatsapp está sendo preparado, uma grande e aguardada novidade: Mensagens tem a ver com isso

O Whatsapp está trabalhando em uma importante e aguardada novidade relacionada às mensagens em detalhes: os detalhes e o que você precisa saber

O assunto Whatsapp é sempre de grande interesse já que o aplicativo de mensagens é utilizado diariamente por muitos usuários e que estão sempre interessados ​​em atualizações e novidades.

Neste caso, o famoso e querido time programa Parece trabalhar na possibilidade relacionada a Editar mensagens já enviadas. A esse respeito, segundo alguns faixas apareceu em versão de teste, Não parece faltar muito.

É uma das possibilidades mais esperadas pelos usuários, e é a associada a ela Editar mensagens já enviadas. esta é a chaveliberarpermitindo acima de tudo evitar más impressões em conversas relevantes, mas também ao mesmo tempo ordenar chats diários.

É aqui que a possibilidade potencial de modificar o texto em vez de excluí-lo pode realmente ser útil.

Algo semelhante foi feito por algum tempo. A esse respeito, o conhecido portal WABetaInfo Traços dele foram encontrados a partir de 22 de maio, em torno do aplicativo beta do Android e, posteriormente, em novembro, em relação ao iOS.

Depois de um tempo, surge uma visão sempre nova do iOS.

Whatsapp e mensagens, a capacidade de modificá-los está chegando?

Os aspectos relacionados ao Whatsapp, de interesse, são muitos e diversos, começando por Notícias iminentes sobre o boletim informativo: Aqui está o que pode mudar e como pode mudar.

Mas voltando ao ponto importante, sobre iOS versão beta 23.4.0.72, autor obscuro WABetaInfoele explica Tecnologia gratuitaencontrei uma mensagem informando que um e-mail foi recebido mensagem modificada. E, novamente, o último pode ser visto apenas no caso A versão mais recente do aplicativo.

Desse ponto de partida emergem, portanto, dois elementos. Em primeiro lugar, será o aplicativo “verde” Trabalhe na edição de mensagens já enviadas. Em segundo lugar, isso é demais para liberar quanto leitura Das mensagens editadas, você deve ter uma versão específica do aplicativo.

Aqui não deve ser uma atualização silenciosa, mas deve ser necessário contornar o aplicativo para aproveitar qualquer novidade.

Como a edição de mensagens pode funcionar

de acordo com as informações que ele descobriu WABetaInfo Em aplicativo beta por o whatsapp Anteriormente, sabia-se da direção tomada do ponto de vista do trabalho da equipe, mesmo que fosse bom dizer que não se sabia se havia uma solução final e que tipo de solução final.

Por exemplo, lemos que será possível Editar mensagens apenas no ex Quinze minutos Desde o momento do envio. a “cronômetro“, o que também pode mudar no futuro, como aconteceu no caso de exclusão de mensagens.

Também parece ser sabido que qualquer modificação da mensagem será claramente vista, pois além da hora em que foi enviada também haverá o item “libertado”, ou modificado.

O aspecto final da confirmação prende-se com o facto de nas versões anteriores a opção de modificar a mensagem estar incluída no menu de contexto. A abertura relativa foi feita pressionando o dedo sobre a letra.

Atualmente, esse pressionamento longo está associado à abertura do menu emoji, portanto, é provável que a nova função final seja associada a um símbolo específico.

Em relação a este trabalho, o whatsapp Seu desenvolvimento deve ser acelerado, pois os concorrentes adoram cabo já oferecem essa possibilidade. A mesma coisa no caso iMessage.

A aparência da função de edição de mensagens na versão beta mais recente do aplicativo verde Ele não necessariamente se relacionará com uma avó em pouco tempo em comparação com os aplicativos oficiais.

Então tudo o que resta é Espere e veja Quando, se e como haverá notícias nesse sentido, sobre o item que os usuários estão esperando há algum tempo.