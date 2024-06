Aqui estão os smartphones para tirar fotos

Honra 200 Pró Este é o modelo top. Baseado em Snapdragon 8s Gen.3Ele oferece uma tela OLED de 6,7 polegadas. Este último é interrompido por um “notch” estilo iPhone, que abriga duas câmeras (50 e 2 megapixels), garantindo excelente qualidade de selfies. No entanto, na parte traseira existe uma câmara fotográfica incrivelmente brilhante, que ajuda a tornar o smartphone reconhecível do ponto de vista estético. Três sensores: principal de 50 megapixels, telefoto de 50 megapixels (com zoom óptico de 2,5X) e grande angular de 12 megapixels. Como mencionamos no início, a verdadeira privacidade está nas possibilidades de tirar selfies, graças ao novo algoritmo Imagem de homenagem à Amnistia Internacional Desenvolvido em colaboração com lo Studio Harcourt. Aqui estão três predefinições, que permitem que você experimente esta área específica da fotografia. Falaremos sobre isso em detalhes na análise completa, mas o edifício parece realmente sofisticado.

É claro que a parte do programa está atribuída a ele Andróide 14Tudo é alimentado por uma bateria de 5.200 mAh, e para levar para casa são necessários 799€ com 512 GB de memória. Preço competitivo com certeza.