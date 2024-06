ARM pediu a destruição de todos os Snapdragon

O que acontecerá com computadores com Snapdragon Independentemente de a nova solução de computação da Qualcomm ser bem-sucedida ou não, o tribunal decidirá seu destino. A história é bem conhecida: a ARM pediu à Qualcomm que cancelasse todos os projetos relacionados ao Snapdragon Qualcomm apresentou uma contra-reclamação visando ARM Enquanto a ARM,c solicitou a destruição de todos os computadores contendo processadores Snapdragon X Elite.

Vamos refazer brevemente os estágios e ver por que chegamos a isso: Nuvia, uma startup formada por ex-engenheiros da Apple, comprou uma licença ARM em 2019 para desenvolver um kernel projetado para data centers. Esta licença deu permissão à Nuvia para desenvolver seu núcleo usando o conjunto de instruções ARM, bem como um conjunto de ferramentas de teste e suporte do próprio ARM.

A Qualcomm adquiriu a Nuvia e decidiu usar o núcleo projetado pela Nuvia para criar o Snapdragon X Elite agora e, no futuro, incluí-lo em todos os seus produtos, desde smartphones até wearables. Segundo a Qualcomm, depois de adquirir a Nuvia e possuir a licença ARM (a empresa de San Diego é o segundo melhor cliente da ARM), Todos os projetos Nuvia podem ser transferidos para ele sem nenhum problemaembora de acordo com a ARM não, a licença pré-existente da Qualcomm teve que ser renegociada e não era transferível.

Não só isso: os termos de licenciamento aceitos pela Nuvia foram facilitados por ser uma startup, e a Nuvia transferiu projetos e licenciamento para a Qualcomm Alegadamente, violou esses termos, a tal ponto que a ARM teve que revogar a licença. Com a licença revogada, o “núcleo Oryon” desenvolvido sob esta licença torna-se um produto ilegal e deve ser destruído.

Esta questão, que o tribunal deve agora decidir, tem muitos aspectos. A Qualcomm sempre foi um dos melhores clientes da ARM e nos últimos anos comprou os designs finais de seus processadores da ARM: a Qualcomm já fabricou seus próprios núcleos Krait e agora usa o Cortex da ARM. A Qualcomm sempre pagou muito dinheiro à ARM para finalizar projetosMas agora, graças ao Oryon, que estará presente em todos os produtos da Qualcomm, A empresa de San Diego não precisará mais do Cortex.

Este é um problema para o ARM. A Qualcomm quer pagar apenas por uma licença ALA, que é a licença que lhe permite usar exclusivamente o conjunto de instruções, mas a ARM está nos pedindo para mudar para um novo modelo de negócios que envolve o pagamento de uma taxa de licença para cada processador vendido: Se perder de um lado, deverá vencer do outro lado.

A Qualcomm, no final de abril, processou a ARM: nos documentos enviados ao tribunal lemos o seguinte “A ARM tentou impedir o progresso tecnológico da Qualcomm no design de CPU, retendo ferramentas e documentação que a Qualcomm havia pago sob o Contrato de Licença de Arquitetura ARM (“ALA”) e, de acordo com a Qualcomm, a ARM também falsificou a existência desses materiais quando a Qualcomm também ameaçou rescindir as licenças da Qualcomm (além das licenças já rescindidas da Nuvia) se tentar fazer valer seu direito contratual de obter os materiais em questãoOs materiais em questão seriam ferramentas de verificação e design, que a Qualcomm teve que desenvolver do zero porque a ARM não quis fornecer essas ferramentas, que teria de fornecer de qualquer maneira, nos termos do acordo atual.

É uma grande bagunça, e é provavelmente por isso que a Microsoft está olhando para a Mediatek para o futuro: Mediatek é a personificação do ARM em termos de produto, ele usa apenas designs ARM Será o primeiro a usar os recém-anunciados núcleos de computação ARM.

Se o tribunal decidir a favor do ARM, a Qualcomm será forçada a parar de desenvolver núcleos Nuvia e não mais computadores com Snapdragon Obviamente, quem compra um computador hoje não está arriscando nada.