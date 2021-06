Phil Spencer desferiu um golpe na Sony em relação aos endereços IP do PlayStation no PC

A gerência sênior da Microsoft nos falou sobre um arquivo O futuro do Game Pass e Xbox Cloud Gaming Em um briefing online recente, tivemos o prazer de fazer uma prévia. Os tópicos cobertos foram muitos, deDispositivos da Série X dependem da nuvem À promessa de quatro jogos para a primeira festa todos os anos.

Entre um recente e outro, o chefe da divisão do Xbox, Phil Spencer, aproveitou a oportunidade para lançar um Não é um ataque muito convincente à competição direta. “Atualmente, nossa empresa é a única que publica jogos simultaneamente em consoles, PCs e nuvem”Spencer começou e acrescentou: “Outros estão trazendo seus exclusivos para PC vários anos depois, fazendo com que as pessoas comprem seu hardware antecipadamente e então paguem uma segunda vez para jogar no PC.”

A referência é tão óbvia que nem precisa ser explícita. Aparentemente, Phil Spencer se referiu à Sony e sua política renovada para jogos da Primeira Parte, que chegam ao PC vários anos após seu lançamento original. Horizon Zero Dawn e Days Gone abriram caminho para uma onda de PlayStation exclusivo para versão PC no próximo futuro. Não sabemos qual será o próximo, mas A Sony determinou que continuará neste caminho. A Microsoft, por sua vez, tem uma abordagem completamente diferente, consiste em lançamentos simultâneos em diferentes plataformas e Suporte para funções do Xbox Play Anywhere, que permite comprar um título uma vez e reproduzi-lo em qualquer lugar.