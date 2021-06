A hora das tão esperadas férias finalmente chegou. Aproximamo-nos silenciosamente de fazer as malas e partir para Feriados em lugares ótimos. Nesta temporada, os roubos de apartamentos estão aumentando dramaticamente. Os prédios em que moramos estão desertos, por exemplo, e os bandidos estão se aproveitando deles. Muitas casas são protegidas por sistemas de alarme. E esta é uma defesa válida porque retarda a ação dos ladrões, mas nem sempre a impede. Os ladrões, de fato, sabem neutralizar esses obstáculos.

Aqui estão 4 truques eficazes para defender sua casa de ladrões durante as férias e viajar com segurança sem gastar dinheiro em alarmes contra roubo

Ninguém quer voltar das férias e encontrar surpresas desagradáveis ​​em casa. Para evitar que ladrões se infiltrem em nossas casas na nossa ausência, medidas simples, mas eficazes, podem ser tomadas.

Faça a casa parecer mal-assombrada

Se tivermos um jardim, vamos cuidar dele. Se faltarmos muito tempo, pedimos a um profissional ou vizinho que cuide do jardim na nossa ausência. Também é aconselhável iluminar as áreas mais escuras do jardim e portas com luzes sensoriais. Deixamos 1 ou 2 luzes acesas. Existem também dispositivos com temporizadores de ligar e desligar programados e luzes que simulam o funcionamento da TV.

Dê as chaves a um amigo ou parente em quem você confia

Se temos um vizinho com quem temos boas relações ou um membro da família que mora nas proximidades, diga a eles que estamos ausentes. Não só prestarão atenção se ocorrerem anomalias, mas poderão visitar a casa para fingir que está habitada: abrindo uma janela e fechando outra, por exemplo.

Ocultar objetos de valor

Armários, gavetas, quadros e camas são os locais mais comuns para esconder objetos de valor. É melhor preferir outras áreas da casa, locais inusitados. Mas não vamos esquecer onde colocá-los.

Evite redes sociais

Publique as nossas fotos das férias em tempo real no social Pode revelar não apenas nossa ausência, mas também quão longe estamos. É melhor compartilhar as fotos capturadas novamente.

Outra dica valiosa: evite falar sobre suas férias na frente de estranhos. Em frente a uma banca de jornal, por exemplo, ou em um bar, ou em um local lotado. Ele pode fornecer informações valiosas para ouvidos curiosos e maliciosos. Aqui estão 4 hacks eficazes para defender sua casa de assaltantes durante as férias e viajar com segurança sem gastar dinheiro em alarmes contra roubo.