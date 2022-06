Cyberpunk 2077, empresa de garantia de qualidade responde a reclamações sobre erros e revela a verdade – Nerd4.life

Laboratório Quântico,Empresa de Garantia de Qualidade Questionado por uma fonte anônima que atribuiu sérias responsabilidades em relação ao multiplayer um inseto A partir de Filme Cyberpunk 2077desejado Resposta às acusações Revelar a realidade do seu papel no projeto.

Como você deve se lembrar, uma fonte anônima afirmou nos últimos dias que os erros do Cyberpunk 2077 foram culpa da empresa de controle de qualidade que mentiu para o CDPR e, como imaginávamos, a resposta da empresa em questão não demorou a chegar.

O vídeo postado nas redes sociais mencionado no artigo da Forbes começa a partir de Informações incorretas Sobre a história da Quantic Lab”, diz a nota, “parece claro como o jogo está sendo testado antes de ser lançado no mercado. “

A Quantic Lab foi fundada em 2006 com uma equipe de doze pessoas, com foco em controle de qualidade, e desde então se tornou umaEmpresa de referência para o setor, com mais de sessenta clientes ativos, mais de quatrocentos funcionários e três escritórios na Romênia.”

“Lide com Mais de duzentos projetos por anoconfiada por editores internacionais e sempre manteve uma abordagem que coloca a qualidade acima de tudo.”

“Os acordos com nossos clientes são confidenciais, mas em geral podemos dizer que os editores internacionais trabalham com eles Muitas empresas de garantia de qualidade Em vez de depender de apenas um. Além disso, em muitos casos possuem recursos para controle de qualidade interno. “

“Cada projeto com que lidamos é diferente em termos de requisitos, mas a gestão é ajustada dinamicamente às necessidades de nossos clientes. A Quantic Lab sempre se esforça para trabalhar de forma transparente e íntegra com seus parceiros.”