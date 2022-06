Matt Minervino, adoeceu

O pai do No Limits partiu esta tarde durante as férias, ele tinha 64 anos

“Ele saiu em silêncio, sem ouvir. Foi assim.”

Ontem, no entanto, ele foi hospitalizado com um problema cardíaco e foi imediatamente para os cuidados intensivos, mas não havia nada que pudesse ser feito por ele. Hoje, às seis da tarde, ele faleceu. Minervino tinha 64 anos.

O fundador da Asd No Limits Lodi, em 2002, juntamente com Alessandra Sana, permitiu que muitos atletas com deficiência realizassem atividades competitivas ao mais alto nível.

“Hoje dizemos adeus a um pedaço de história, um pedaço de coração”, lê-se no perfil da associação no Facebook.

“Foi a espinha dorsal das Olimpíadas Especiais da Lombardia, observa Sana com um nó na garganta. Ele saiu em silêncio, sem dizer nada, imperturbável, por assim dizer. Ele fez muito em Lodi e na Lombardia. Seu empenho foi extraordinário. Quero me lembrar dele assim, com essa foto dele sorrindo, entre as bandeiras da Special Olympics.”

«Os projetos em que estive envolvido – acrescenta Giovanni Baren a Powerful Fathers – sem limites, na Arci, foram importantes: a paixão que ele colocou nele sempre foi abrangente. Minha filha estava na escola primária em Pisani e eu estava dando os primeiros passos no campo da deficiência. Quando ele conheceu seus pais, entendi melhor o valor da inclusão. Sentiremos muito a falta dele.”

